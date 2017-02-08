Fehime ALASYA

Türk ve Anadolu mutfağı tanıtımı için Kıbrıs’ta bulunan ünlü Gastronomi Uzmanı Gürkan Boztepe, “Fransız İtalyan Çinli mutfakları bizden üstün değil. Peynirimize, kahvemize biz sahip çıkmazsak başkaları çıkar” diyerek yerel tatlara sahip çıkılması gerektiğini anlattı. Turizminde, Gastronomi Turizmi stratejisini oluşturarak dünyaya açılmak gerektiğini işaret eden Boztepe, Kıbrıs’ın kumar turizmi ile ön plana çıkartıldığını ve gastronomi turizminin unutulduğunu savundu. Boztepe, “Kıbrıs, şeftali kebabından hellime kadar sayısız değerli ürünü doğru tanıtırsa, sadece gastronomi turisti bile bu adaya çok daha rahat gelecek ve bu gelen insanlar da Kıbrıs kültürüyle tarihini de öğreniyor olacak” şeklinde konuştu.

25 yıldır turizm sektöründe hizmet veren Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı ve Marka Doktoru Gürkan Boztepe, Yaşar Holding Turizm Grup başkanlığı yanı sıra kendi seyahat acentesi ile kongre turizmi konularında çalışıp, TÜRSAB Gastronomi Komitesi’ni kurdu. Özel mesleği ise Marka Doktoru firmasının sahibi olan Boztepe, Yönetim Kurulu başkanı olduğu Gastronomi Turizmi Derneği’nde altı yıldır çalışmalarda bulunuyor.

“Biz sahip çıkmazsak başkaları çıkar”

“Fransız İtalyan Çinli mutfakları bizden üstün değil. Peynirimize kahvemize biz sahip çıkmazsak başkaları çıkar” diyen Boztepe, Kıbrıs’ın Kuzeyinde Türk ve Anadolu mutfağı tanıtımı için burada bulunduğunu anlattı. Turizminde, Gastronomi Turizmi stratejisini oluşturarak dünyaya açılmak gerektiğini işaret eden Boztepe, Kıbrıs’ın Kumar Turizmi ile ön plana çıkartıldığını ve Gastronomi Turizminin unutulduğunu savundu. Boztepe YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gastronomi Turizmi Derneği, Türkiye'nin yöresel değerlerinin ülkemizde ve uluslararası alanda gereken değeri görmesinin dışında ne amaçlıyor? Konferanslar, Fuarlar vb bizim araçlarımız ana amaç Türk Mutfağını ve Anadolu Mutfağını Dünyaya tanıtmak. Hareketlerin sonuca ulaşması ve Türk Turizminde artık Gastronomi Turizmi stratejimizi oluşturmak. Bizim Mutfağımızı Dünyaya tanıtmak. Fransız İtalyan Çinli mutfakları bizden üstün değil. Peynirimiz Türk kahvemize biz sahip çıkmazsak başkaları çıkar.

Boztepe: “Kıbrıs, Şeftali Kebabından Hellime kadar sayısız değerli ürünü doğru tanıtırsa, sadece Gastronomi Turisti bile bu adaya çok daha rahat gelecek ve bu gelen insanlar da Kıbrıs kültürüyle tarihini de öğreniyor olacak”

Kıbrıs ve Türkiye için Gastronomi alanında hedefledim proje ve öneriler arasında eğitim başta olmak üzere önemli projeler var. Kıbrıs Mutfağı da bizim bir Gastronomik Değerimiz ama gördüğüm kadarı ile Kumar Turizmi ile ön plana çıkartılırken Gastronomi Unutulmuş. Şeftali Kebabından Hellime kadar sayısız değerli ürünü Kıbrıs Doğru tanıtırsa sadece Gastronomi Turisti çok daha rahat gelecek ve bu gelen insanlar Kıbrıs ve Türkiye kültür ve tarihini de öğreniyor olacak”

“Gastronomik ürünlerin popülaritesi giderek artıyor”

Türkiye’deki Gastronomik Ürünlerin dünya piyasasında yeterince tanıtılmadığından yakınan Boztepe, “Gastronomi Turizmi Derneğinin yaklaşık 6 aylık bir geçmişi var fakat ülkemizin Gastronomik Ürünleri dünyada yeterince tanıtılmadığından müthiş bir ilgiyle karşılanmış ve şu anda Hongkong dan Venedik’e kadar ciddi bir yelpazede tanıtımlar hızla devam etmektedir” diyerek, son dönemlerde Gastronomik ürünlerin popülaritesinin arttığından yana memnuniyet getiriyor.

“Ajans mantığı ile Turizmci mantığı bir arada olunca Gastronomi Turizmi icraatçı şekilde büyümeye devam ediyor”

Gastronomi Turizmi’nin tanıtımı ve kabulü için çok yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Boztepe, çeşitli ülkelerde, konsoloslukla işbirliği içerisinde, tanıtım yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Turizm kökenli ve marka uzmanı oluşunun, gastronomi alanında yüksek verim elde etmesine olanak tanıdığını anlatan Boztepe, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Gastronomi Turizmi Bugüne kadar olan bakış açılarını ve tabuları yıkarak agresif ve icraatçı bir tutum takınarak, Özünde Vatan sevgisi ile Dünyanın her yerinde koşturuyoruz. Bu hafta 1 gece evde kalabildim. Fransa Lyon Sirha Fuarında ülkemizi gururla temsil ettik ardından Cenevre ardından Paris ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçtik. Buralardaki tüm konsolosluklarımızla birlikte çalışıyoruz. Şimdi belirli ülkelerde tanıtım atağımız başlayacak. Tanıtım bizim işimiz olduğundan işler hızla ilerliyor. Marka Doktoru Gastronomi Turizmi Derneği markasına hizmet veriyor ama sıfır bedelle. İşler bu sebepten hızla ilerliyor. Ajans mantığı ile Turizmci mantığı bir arada olunca Gastronomi Turizmi icraatçı şekilde büyümeye devam ediyor” dedi.