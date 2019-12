YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Banka kartlarının neredeyse tamamının üzerinde hesap numarası yer alırken, birçok banka kredi kartlarının üzerine müşteri numarasını eklemeyebiliyor. Müşteri numarası eklemeyen banka müşterileri dolayısıyla; kredi kartı hesap numarası nerede yazar diye merak ediyor. Öte yandan bu konu hakkında doğru bilinen yanlışlardan birisi de; kredi kartın üzerinde bulunan on altı haneli kredi kartı numarasının; kartın bağlı olduğu vadesiz hesap numarası ya da müşteri numarası olduğunun sanılmasıdır.

Bazı bankalar, oldukça nadir de olsa kredi kartının ön kısmında, isim ve soy ismin yazdığı kısmın hemen altında; müşteri numarasını da ekleyebiliyorlar. Öte yandan belirtmekte fayda var, kredi kartının bağlı olduğu vadesiz hesap ya da kredili mevduat hesap numarası, hiçbir katın üzerinde yer almaz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var; bir bankadan kredi kartı alabilmek için o bankada vadeli – vadesiz hesabınızın bulunması gerekmez. Eğer kredi kartınıza ait hesap numaranızı ya da müşteri numaranızı öğrenmek istiyorsanız; telefon bankacılığı aracılığı ile bankanızın çağrı merkezini arayarak; müşteri temsilcinizden hesap numaranızı ve müşteri numaranızı öğrenebilirsiniz.

Detaylara https://www.kredivepara.com/bankamatik-kartinda-hesap-numarasi-nerede-yazar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kredi kartları günümüzde birçok kişi tarafından kullanılan, içerisinde banka tarafından belirlenen bir harcama limiti bulunan manyetik ödeme – borçlanma araçlarıdır. Her banka, kendisine özgü görsel tasarımlı kartlar ve kart sınıflandırması yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse; en üst seviyede limiti bulunan kartlara Plus kart ya da Gold kart denilebiliyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını ya da acil nakit ihtiyaçlarını çözmelerinde yardımcı olan Kredi kartları, düzenli ödendiği taktirde oldukça yararlı borçlanma – ödeme sistemleridir. Düzenli ödemeniz gereken, borcun bütün tutarını ödeyemediğiniz taktirde ise; asgari tutarını ödeyebildiğiniz kartlar, hayatımızın neredeyse her alanında işimize yaramaktadır. Kredi kartları hayatımızın içerisinde bu kadar yer edinmişken, beraberinde bir takım sorulara da konu olabiliyor. Bu sorulardan birisi de; kredi kartı hesap numarasının nerede yazdığıdır.

Bütün kredi kartlarının kendisine özgü bir hesap numarası vardır. ( Kartın bulunduğu bankada hesabınız olmasa bile. ) Esasında siz kredi kartı ödemesi yaptığınızda, yaptığınız ödeme kartınızın hesap numarasına yatar. Kredi kartı hesap numarası sayesinde kredi kartınızı vermeden, yalnızca hesap numarası ile kredi kartı borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Kredi Kartı Hesap Numarası Nasıl Öğrenir?

Kredi kartı hesap numaranızı öğrenmek için müşterisi olduğunuz bankayı arayarak bağlandığınız müşteri temsilcisinden kredi kartınızın hesap numarasını öğrenebilirsiniz.

Müşterisi olduğunuz bankanın ATM’sine giderek kartınızın şifresini girdiğiniz taktirde, kredi kartları işlemleri menüsünden, kartınızın hesap numarasını öğrenebilirsiniz.

Kredi Kartınızın numarasını öğrenmenizin bir diğer yolu ise, müşterisi olduğunuz bankanın herhangi bir şubesine gitmektir. Müşterisi olduğunuz bankaya giderek gişede bulunan görevliden kredi kartı hesap numaranızı ya da kredi kartı müşteri numaranızı öğrenmek istediğinizi söyleyerek bilgi alabilirsiniz.

Her ne kadar banka kartlarının ön yüzünde yer alan isim ve soy isim altında müşteri numarası yer alsa da; bir çok banka güvenlik sebebi ile kredi kartlarının ön yüzünde; isim ve soy isimin altında müşteri numarasına yer vermez.

Kredi kartlarının hesap numarası, kredi kartınızın üzerinde de yazabilmektedir. Birçok banka kredi kartlarının üzerine hesap numarasını yazmasa da, bazı bankalar; kredi kartı numaranızın hemen altına kredi kartı hesap numarasını yazabilmektedir.

Öte yandan kredi kartınıza olan borcunuzu ödemek için kredi kartı hesap numarasını öğrenmek istiyorsanız; bu tür işlemler ile uğraşmadan, kredi kartınızın üzerinde yer alan on altı haneli numarayı online bankacılık aracılığı ile girerek; kredi kart borcunuzu kolaylıkla ödeyebilirsiniz.

Bu yazı kredivepara.com sitesinden yararlanılarak yazılmıştır.