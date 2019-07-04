KOOP-GAZ ile bayiler arasında gerginlik

BAYİLER KOOP-GAZ’DA SABAHLADI… Önceki gün borçları nedeniyle tüp gaz verilmeyen bayiler, Koop-Gaz'ın Gönyeli tesislerinde eylem yaptı. Kamyonlarını çekmeyen bayiler polis ve güvenlik eşliğinde araçlarında sabahladı.

YÖNETİM İKİ AYLIK SÜRE VERDİ… Koop-Gaz ve sekiz bayi arasında önceki gün tırmanan gerginliğin ardından eylemlerini sonlandıran bayiler, Yönetim Kurulu ile yeniden görüşerek iki aylık bir sürenin kendilerine verilmesi ile dün sabah tüp gaz almaya devam etti.

Devrim DEMİR

Koop-Gaz’a borçları oldukları gerekçesi ile tüp gaz verilmeyen 8 bayi önceki gün tüp gaz aldıkları yerde eyleme başvurdu. Tüp gaz alamayan bayiler, kamyonları ile iş yerini kapatınca olay polise yansıdı.

Mesai bitimine kadar kamyonlarını çekmeyen 8 bayi, kapıların kapanması ile geceyi iki polis ve iki güvenlik görevlisi ile Koop-Gaz’da geçirdi.

YENİDÜZEN’in Koop Yönetim Kurulu yakınlarından edindiği bilgiye göre; ilgili sekiz bayiinin yaklaşık bir buçuk Milyon TL’lik borçları ve 220 bin TL açıkları var.

Borçlarından dolayı bayilere önceki gün verilmeyen tüp gaz nedeniyle gerçekleşen eylemin ardından, Koop Yönetim Kurulu’nun dün sabah bayilerle toplantı yaptı. Yönetimin borçlarla ile ilgili iyileştirme için iki aylık bir uzatma kararı aldığı kaydedildi.

Bayiler Koop-Gaz’da sabahladı

Salı sabahı tüp almak için Gönyeli'de bulunan Koop-Gaz tesislerine giden 8 bayi, 1.5 milyon TL’lik borçları olduğu gerekçesi ile tüp gaz verilmedi.

Kamyonlarını çekmeyen bayiler ve orada çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Mesai bitiminde bayilerin Koop-Gaz’da polis ve güvenlik eşliğinde kalarak araçlarında sabahladığı öğrenildi.