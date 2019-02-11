Kompaktör Makineleri Newton Makine'de!

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Newton makine olarak hafif inşaat makinelerinde en uygun fiyat garantisi ve kolay ödeme koşulu sunmaktayız. İhtiyacınız olan inşaat makinelerinde uzun yıllar ihracat ve satış tecrübesi olan Newton Makine kalitesi ile tanışabilirsiniz. İnşaat alanında sıklıkla tercih edilen kompaktör makineleri en iyi markalar ve bütçenizi zorlamayan bir ödeme koşulu ile sizlere sunulmuştur. Öncelikle kompaktör makineleri nedir? ne işe yarar? gibi soruları kısaca açıklayalım.

Kompaktör makinesi; döşeme öncesi alanlarda işleri kolaylaştırmak için kullanılan makinelerden biridir. Sıkışması gerekli olan kum, çakıl,toprak zemindeki malzemelerin özel bir plaka ile ayarlanabilen kuvvetli basınç sayesinde düz ve sağlam bir zemin haline getiren makinelerdir.

Zemin uygulaması yapılacak olan bölgedeki kum, çakıl ve toprağın sonradan dağılmasını önlemek amacı ile tercih edilir. Bu nedenle kompaktör makineleri sıkıştırma işlemi yapmaya yarayan makinelerdir. Bu şekilde uzun ömürlü bir altyapı oluşumu sağlanır.

Kompaktör makineleri dizel, benzin ve elektrikli olarak 3 farklı özelliğe sahiptir. Asfalt, tablalı, tek yönlü ve iki yönlü olarak farklı çeşitlere sahip bir makine türüdür.

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Hafif inşaat makineleri alanında her geçen gün kendini geliştiren Newton Makine olarak en kaliteli kompaktör makineleri sunmaktadır.Yüksek hız, güç ve son tasarım kapasiteye sahip olan bu makineler güvenliği ve konforu birleştirmektedir.

Newton Makine tüm olası uygulamalar için uluslararası standartları göz önüne alarak modeller sunar. Küçük onarım ve bakım çalışmaları için ekonomik ve ideallerdir. Makineler sahip oldukları özelliklere göre fiyat çeşitliliği sunmaktadır. Sitemizde kendi üretimimiz olan kompaktör makinelerine göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi ve fiyatlar için Newton Makine iletişim kanallarımızdan bilgi sahibi olabilirsiniz.