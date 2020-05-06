“Kolej sınavını 20 Haziran’da yapmayı planlıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, merkezi sınavlar ile ilgili açıklama yaptı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci sınavını (KGS 2’yi) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavını da aynı tarihte YKS sınavı olması hasebiyle 4 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları’nın da 6 – 7 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlandığını açıklayan Bakan açıklamasında, “Bu sınavla ilgili kılavuzumuz da 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü öğrencilerimşz ve halkımız ile paylaşılacaktır” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

Değerli veliler ve öğrenciler;

Malumunuz olduğu üzere, Kolej Giriş Sınavlarının birincisi 25 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştı. İkinci sınavın da 6 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılması planlanmıştı. Ancak Covid 19 pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında tüm okullarımızda eğitime 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ara vermiştik. Geçen süre içerisinde Bakanlığımız, gerekli diğer kurumların da görüşlerini alarak çalışmalarına devam etmiş, Kolej Giriş Sınavı’nın yapılması yönünde ki hazırlığını tamamlamıştır. Buna göre, içinde bulunduğumuz süreçte bir değişiklik olmaması halinde, KGS 2 sınavını 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planlıyoruz.

Bu çalışmalar yapılırken, öğrencilerimizin, ailelerinin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak düzenlemeleri de göz önünde tutacağız. Örneğin, KGS 1’de her sınıfta 25 öğrenci sınava girerken KGS 2’de her sınıfta sosyal mesafe kriterini gözeterek en çok 12 öğrenci yer alacaktır. Sınav merkezlerinde aşırı derecede kalabalık oluşmasını önlemek adına her merkezde en çok 250 öğrenci sınava alınacaktır. Günün şartlarına göre alınacak tedbirler öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için geçerli olacaktır.

Dersler KGS-2 Matematik Ölçme Zaman Geometri Simetri

Örüntü ve Süslemeler

Kare, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen Sayılar ve İşlemler Kesirler

Doğal Sayılarda 4 İşlem Problemleri Fen ve Teknoloji Madde ve Özellikleri

Işık ve Ses Sosyal Bilgiler Toplumsal Kurumlar

Ülkemizin Konumu Türkçe Aşağıda verilen temalarla ilgili olarak okuma ve okuduğunu anlama bilgisi ve dil bilgisi konuları: Tema 2: Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz Paragraf, paragrafta anlam, paragrafta yapı,

Ses, harf ve alfabe, Tema 3: Duygularımız İsimler (adlar),

İsmin halleri

İsim tamlamaları Tema 4: İletişim Zamirler, sıfatlar İngilizce Unit4: Amazing Animals Lexis: - Numbers: 1-1000 Animals: dog, cat, horse, snake, fish, bird, elephant, lion, rabbit, parrot, donkey, hippo, turtle, dinosaur, mouse, bee, butterfly, ladybird, hamster, tiger, giraffe, cow, sheep, goat, ant, crocodile, whale, shark, fly, bear, camel, deer, lizard, owl, penguin, sea lion, shark, toucan, canary, goldfish, hamster, snail, chamelon, polar bear, frog, swan, octopus.

dog, cat, horse, snake, fish, bird, elephant, lion, rabbit, parrot, donkey, hippo, turtle, dinosaur, mouse, bee, butterfly, ladybird, hamster, tiger, giraffe, cow, sheep, goat, ant, crocodile, whale, shark, fly, bear, camel, deer, lizard, owl, penguin, sea lion, shark, toucan, canary, goldfish, hamster, snail, chamelon, polar bear, frog, swan, octopus. Feelings related to physical complaints: headache, tummy ache, earache, backache, toothache, bruise, broken leg, cut, cough, cold, flu, temperature, allright, terrible, ill, well, decay, bacteria, germ .

headache, tummy ache, earache, backache, toothache, bruise, broken leg, cut, cough, cold, flu, temperature, allright, terrible, ill, well, decay, bacteria, germ Habitats: Desert, forest, ice and snow, jungle, lake, mountain, ocean, rainforest.

Desert, forest, ice and snow, jungle, lake, mountain, ocean, rainforest. Verbs: balance, change, clap, climb, do tricks, fly, hide, run, share, sing, stop, swim, try, wait. Use of language : can/can’t

Linker: because Unit 5: Wonderful Weather! Lexis: Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Seasons: Spring, Summer, Autumn, Winter.

Spring, Summer, Autumn, Winter. Colours: red, orange, yellow, green, blue, white, purple, pink, black, brown, grey, light .../dark... gold, silver.

red, orange, yellow, green, blue, white, purple, pink, black, brown, grey, light .../dark... gold, silver. Clothes: shirt, skirt, trousers, socks, shoes, dress, hat, jeans, shorts, blouse, coat, cardigan, jumper, track suit, trainers, boots, gloves, scarf, sandals, raincoat, sunglasses.

shirt, skirt, trousers, socks, shoes, dress, hat, jeans, shorts, blouse, coat, cardigan, jumper, track suit, trainers, boots, gloves, scarf, sandals, raincoat, sunglasses. Points of compass: North, South, East, West.

North, South, East, West. Weather: rain(y), sky, wind(y) sunny, cloudy, cool, snow(y) hot, cold, warm.

rain(y), sky, wind(y) sunny, cloudy, cool, snow(y) hot, cold, warm. Flora and fauna: field, trees, flowers, root, leaf/ leaves, rose, daisy, Jasmine, poppy, olive, date, grape wine, grass, cactus, tulip.

field, trees, flowers, root, leaf/ leaves, rose, daisy, Jasmine, poppy, olive, date, grape wine, grass, cactus, tulip. Verbs: build, complete, don’t litter, enjoy, have fun, need, pick up (trash), plant a tree, rain, recycle, re-use, save energy, snow, take. Use of language: Past Simple’to be’ (+)(-)(?)

Comparatives of short adjectives and two syllable adjectives ending in –y (happy, windy, cloudy etc.)

Time words: today, yesterday, last(night)

Kolejlere Giriş Sınavı

Bilindiği üzere Kolej Giriş Sınavları’nın kapsamı ve konu listeleri daha önce açıklanmıştı. Ancak yaşanan süreçte okullarda eğitime verilen aradan dolayı ikinci dönem konularının bir kısmı işlenememiştir. Bu nedenle konular Bakanlığımız tarafından yeniden değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin lehine olacak şekilde, farklı bölgelerden okullarımızla da istişare edilerek yeni konu listesi oluşturulmuştur.

Bu bağlamda;

Matematik Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 15 konu başlığından 3 tanesi derslere ara verilen tarihe kadar işlendiğinden, sadece o konular kapsama alınmıştır. Bununla birlikte sınavın birinci aşamasında öğrencilerin sorumlu tutulduğu 11 konu başlığından da 3 tanesi kapsama dahil edilmiştir.

Türkçe Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 8 konu başlığından 3 tanesi ile birlikte, KGS 1 kapsamında yer alan 13 konu başlığından 5 tanesi kapsama dahil edilmiştir.

Fen ve Teknoloji Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 3 konu başlığından 1 tanesi, KGS 1 kapsamından da 1 konu başlığı kapsama dahil edilmiştir.

Sosyal Bilgiler Dersinde; KGS 2 kapsamında yer alan 3 konu başlığından 1 tanesi, KGS 1 kapsamından da 1 konu başlığı kapsama dahil edilmiştir.

İngilizce Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 4 üniteden sadece 5. Ünite, KGS 1 kapsamından da 4. ünite kapsama dahil edilmiştir.

Bu çalışma yapılırken öncelikli olarak öğrencilerin en son öğrendiği konular değerlendirilmiş ve kapsama dahil edilmiştir. Ayrıca konuların bütünlük takip etmesine de azami dikkat gösterilmiştir.

BEAL – 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı

Daha önce 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavını da Aynı tarihte YKS sınavı olması hasebiyle 4 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Bu sınavla ilgili olarak da eğitime verilen ara çerçevesinde düzenlemelere gidilerek konuların kapsamı yeniden düzenlenmiştir. Sınavla ilgili detaylar, hazırlanacak kılavuz ile kamuoyu ve öğrencilerimizle 7 Mayıs 2020 Perşembe günü paylaşılacaktır.

KGS sınavları için öngörülen sağlık tedbirleri yerleştirme sınavları için de geçerli olacaktır. Bunun yanında öğrencilerimiz yerleştirme sınavlarına yönelik başvurularını da 1 – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak bakanlığımızın web sayfasında verilecek adresten yapabilecekler ve kurulacak whatsapp destek hattından sınavla ilgili destek alabileceklerdir.

Dersler Konular MATEMATİK Matematik (Türkçe) Matematik (İngilizce) Ünite 1: Sayılar: Çarpanlar ve katlar, Üslü ifadeler, kareköklü ifadeler Yanda verilen “Matematik (Türkçe)” konuları kapsamında oluşturulacak soruların İngiliz dilinde hazırlanmış biçimlerinden oluşacaktır. Ünite 2: Cebir 1: Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, Doğrusal denklemler FEN ve TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji (Türkçe) Fen ve Teknoloji (İngilizce) Canlılar ve Enerji Yanda verilen “Fen ve Teknoloji (Türkçe)” konuları kapsamında oluşturulacak soruların İngiliz dilinde hazırlanmış biçimlerinden oluşacaktır. Basit Makineler Maddenin Yapısı ve Özellikleri Işık ve Ses Sayfa: 7 TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK, KIBRIS TÜRK TARİHİ TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: Ünite: Bir Kahraman Doğuyor. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünite: Milli Bir Destan: “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye. Kıbrıs Türk Tarihi: Ünite 1: II. Dünya Savaşı ve Kıbrıs (1939-1945). Ünite 2: Kıbrıs’ta 1945-1960 Dönemi. Ünite 3: Kıbrıs Cumhuriyet’i Süreci. (1959-1963). Ünite 4: Ortaklık Cumhuriyeti’nin Sorunlu Yılları 1963-1967 Dönemi.

TÜRKÇE Okuma, anlama. Sözcüklerin anlamları, eş anlamlıları. Konu, ana düşünce, üslup. Deyim, atasözü. Betimleme. Türler: Biyografi, otobiyografi, fıkra, sohbet, makale, eleştiri, anı, nutuk, senaryo, mani, ninni, fabl, destan, deneme, öykü (hikâyenin öğleri; olay, olay örgüsü, yer, kişi, zaman, bakış açısı), Roman (konularına göre ramanlar; tarihi, sosyal, macera, psikolojik). Şiir (konu, ana duygu, anlam, nazım birimi, kafiye, ölçü, tür, akrostiş, sanatlar: kişileştirme, benzetme). Yazım kuralları, noktalama işaretleri. Sözcük Türleri (isim, isim tamlaması, sıfat, zarf, fiil, fiilimsi). Cümle bilgisi: Anlamlarına göre cümleler, nesnel cümle, öznel cümle, karşılaştırma cümlesi, yüklemine göre cümleler (isim/fiil cümlesi, kurallı/devrik cümle, eksiltili cümle), yapısına göre cümleler (basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle), cümlenin ögeleri, vurgu.

İNGİLİZCE Use of Language & Functions[1] ---------------------------------------------------- Countable and Uncountable nouns a / an / no article Quantifiers: a lot of, much, many, some, any

Expressing likes and dislikes like/enjoy … + Noun OR the Gerund

Giving opinions & Reacting That’s amazing, I’m sorry etc.

Ability: can / can’t

can / can’t Permission: Can I, Is it all right etc?

Can I, Is it all right etc? Giving or Refusing Permission

Necessity: have/ has to

have/ has to Lack of necessity: don’t/doesn’t have to

don’t/doesn’t have to Adverbs of manner easily, quickly etc. Irregular adverbs: well, hard, fast, late, early.

Telling the date

Past Simple Tense: the affirmative, negative and questions was / were regular verbs irregular verbs [2]

the affirmative, negative and questions Vocabulary[3] --------------------------------------------------- Food and Drink

Lifestyle Adjectives: tired, busy, active etc.

tired, busy, active etc. Electronic Communication : send a text message, social networking site etc.

: send a text message, social networking site etc. Sports and Games go / do / play games verbs: win, lose, throw, hit etc.

Stages of Life : be born, baby, grow up, child etc.

: be born, baby, grow up, child etc. Time Expressions for the past : yesterday, last week/month/year, a week/years ago etc.

: yesterday, last week/month/year, a week/years ago etc. Personality Adjectives : nice, cheerful etc.

: nice, cheerful etc. Feelings: afraid, bored, excited etc.

afraid, bored, excited etc. Weather

Prepositions of Place & Movement: in, into, around, out of, by boat, on foot etc.

in, into, around, out of, by boat, on foot etc. Means of Transport: coach, underground etc.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavlarının da 6 – 7 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Bu sınavla ilgili kılavuzumuz da 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü öğrencilerimşz ve halkımız ile paylaşılacaktır.