Kolcu resmen Ocak’ta

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Derviş Kolcu getirildi. Önceki gün kulüp başkanı Fahri Altınör ile görüşen Kolcu, dün Altınör ile bir araya gelerek son detayları konuştu. Başkan Altınör’ün görevine devam edeceğini belirtmesi sonrasında taraflar el sıkıştı. Türk Ocağı’nın yeni teknik direktörü olan Derviş Kolcu, takımı ile ilk çalışmasını yarın yapacak. Ocak önümüzdeki hafta ise Girne’de kamp çalışması gerçekleştirecek.