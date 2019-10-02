İDDİALAR TÜYLER ÜRPERTİCİ… Korkunç kazada yaşamını kaybeden Sedef Sevgi Derin, ölümünün ardından birçok soru işareti bıraktı. Kaza yaptığı yönetimindeki aracın 180 kilometrede takılı kalırken, birçok kişi genç kadının süratli araba kullanmadığını ileri sürdü. Gözü yaşlı anne ise kızını normalde kaza yaptığı o yolu kullanmadığını iddia etti, kızının o yolda ne aradığının cevabının verilmesi gerektiğini savundu.

Kızının ölümü ile ilgili polisin detaylı bir araştırma yapmasını, kaza yaptığı aracın uzmanlar tarafından didik didik incelenmesini talep etti.

“Morali çok bozuktu, yemek yemesi için bile ikna edemedim. Beraber avukata gittik, konuşmak için beni odadan çıkardılar. Sırtında morluklar varmış bunları gösterdi avukatına”

Devrim DEMİR

Alayköy-Türkeli yolunda önceki gün yaşanan feci trafik kazasında beklenmedik şekilde yaşamını kaybeden 35 yaşındaki üç çocuk annesinin ölümünün ardından acı, isyan ve öfke kaldı.

Beklenmedik şekilde kızını kaybeden anne Emine Baysal, acı haberin ardından geceyi morg kapısında geçirdi. Kızının öldüğünü kabullenemeyen anne hem ağladı, hem isyan etti.

Kızının şiddet gördüğünü iddia eden gözü yaşlı anne Emine Baysal, kızı Sedef ile birlikte kaza günü sabah Girne’de boşanmak için bir avukata gittiklerini, kiralık ev aradığını ifade etti.

Üç çocuk annesi Sedef Sevgi Derin, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Baysal, YENİDÜZEN’e konuştu.

İddialar tüyler ürpertici

Korkunç kazada yaşamını kaybeden Sedef Sevgi Derin, ölümünün ardından birçok soru işareti bıraktı. Kaza yaptığı yönetimindeki aracın 180 kilometrede takılı kalırken, birçok kişi genç kadının süratli araba kullanmadığını iddia ederken, gözü yaşlı anne kızının o yolda ne aradığının cevabının verilmesini istedi.

Kızının ölümü ile ilgili polisin detaylı bir araştırma yapmasını, kaza yaptığı aracın uzmanlar tarafından didik didik incelenmesini talep etti.

“Gel ben sana bakarım dedim avukata gittik”

YENİDÜZEN’e kızı ile görüştüğü en son günü anlatan Emine Baysal, 30 Eylül tarihinde kızının Girne’ye yanına gittiğini anlattı.

“Morali çok bozuktu, yemek yemesi için bile ikna edemedim. Beraber avukata gittik, konuşmak için beni odadan çıkardılar. Sırtında morluklar varmış bunları gösterdi avukatına. Kaza yaptığı yolu kızım kullanmazdı, ne işi vardı o yolda. Sürekli tartışıyorlardı. Olay sabahı beraberdik, öğleden sonra eve gitti. Bir ara yine konuştuk sesi çok kötü geliyordu. Saat 16.00 sıralarında yine aradım, açmadı uyur sandım. İçime bir acı düştü kalktım dolandım defalarca aradım o telefonu hiç açmadı. 17.00 sıralarında aradım torunum açtı, bana annesinin evde olmadığını söyledi.”

“Yaşamak istiyordu ev arıyordu”

Kızının çocuklarını bırakıp ölebilecek bir yapıda olmadığını gözyaşları içinde anlatan acılı anne, kızının kiralık ev baktığını olay günü üç dört ev sahibi ile görüşüp kira bilgisi aldığını anlattı.

Kızının ölümü ile kahrolan anne Emine Baysal, “Kızlarınız evlenince onları bırakmayın. Kimse hak etmediği mutsuzluğu yaşamak zorunda değil. Özür dilerim ben sana sahip çıkamadım meleğim” diye isyan etti.

“Ben onu tabuta koyamam”

Kaza haberini alır almaz önce olay yerine ardından da hastaneye koşan anne Emine Baysal, 35 yaşındaki kızını dün toprağa verdi. Morgun kapısında kızının yüzünü son kez görmek için bekleyen annenin sözleri yürekleri yaktı.

“Ben onu tabuta koyamam, ben torunlarıma ne söylerim, o benim her şeyimdi özür dilerim annem sana sahip çıkamadım, seni koruyamadım” diye haykıran anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

İkindi namazında defnedildi

Dün gerçekleşen otopsinin ardından, Lefkoşa İsmail Safa Camiinde ikindi namazı sonrası defnedilen genç annenin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Gözü yaşlı anne kızını toprağa verirken güçlükle ayakta dururken, saatlerce kızının mezar taşına sarılı kaldı.

Polis soruşturması sürüyor

30 Eylül tarihinde meydana gelen kazanın ardından, polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde yeniden inceleme yapılacağı bilgisi edinildi.