“Kızılyürek vatandaş mı?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında, AP Milletvekili Kızılyürek’in AP soru önergesinde yer verdiği görüşleri okuyarak, Türkiye’den gelenlerin vatandaş yapılması ve siyasi parti kurmalarıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı ve YDP’nin şu an en çok üye sayısına sahip 2. parti olduğunu söyledi.

YDP’nin hedef gösterilerek yapılan değerlendirmelerin farklılık ve ayrışmaya neden olduğunu ifade eden Arıklı, 1960 anayasasında Elen ve Müslüman diye iki farklı kimlik tarifi olduğunu hatırlatarak bu değerlendirmelerin absürd olduğunu söyledi.

Arıklı, Kızılyürek’in kendileriyle uğraşması halinde tepki göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Haftasonu, Atlılar, Muratağa ve Sandallar Şehitliklerine yaptıkları ziyarette Şehitliklerin durumunun içler acısı olduğunu gördüklerini belirten Arıklı, şehitliklerden İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kaydetti, şehitliklerde gözlemlediği sorunları sıraladı.

Arıklı, dışarıdan gelenlerin şehitlikleri ziyaret ederek KKTC’nin ehliyetsiz ve liyakatsız olduğunu anladığını savunarak, şehit ailelerinin de ciddi şikayetleri olduğunu aktardı.

Arıklı, kırsal kesim arsalarıyla ilgili gözlemledikleri yanlışlıkları da sıraladı.

Girne’deki Baldöken şehitliğinin de neredeyse ortadan kalkmış durumda olduğunu, tekke bahçesinde de kimliği belirsiz şehitlerin kimliklerinin belirlenerek ailelerin sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, şehit ailelerinin tanıtım kartı talep ettiğini de iletti.

Arıklı, Çıkarma Plajıyla ilgili bilgiler vererek hükümete teşekkür etti.



İçişleri Bakanı Baybars:

“Alt yapısı olmayan yerlerde arazi dağıtımına sıcak bakmıyoruz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muaratağa sandallar bölgesindeki mevcut çukurun bilgisinde olduğunu, kayıp şahıslarla ilgili çalışmanın parçası olan bölgeyi kısa süre önce ziyaret ettiğini, temizlik konusunun da belediyeler tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Tekke bahçesiyle ilgili yeni bir emirname hazırlandığını ve muhtemelen haftaya çıkacak kararla orasıyla ilgili sorunun da çözüleceğini söyleyen Baybars, kırsal kesim arazilerinin altyapılarını tamamlamaya doğru gittiklerini belirtti.

Sosyal Konut projeleriyle ilgili de dar gelirli bölgelerde adım atma aşamasında olduklarını, kısa süre sonra lansmanların yapılacağını ifade eden Baybars, altyapısı olmayan yerlerde arazi dağıtılmasına sıcak bakmadıklarını ilk günden söylediklerini hatırlattı.

Bu sırada Arıklı, Kızılyürek’in vatandaş olup olmadığını sordu; Baybars da “bildiğim kadarıyla Kızılyürek doğma büyüme kök Kıbrıslı zaten” dedi.

