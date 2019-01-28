“Kısıtlı imkanlar burada kalmamıza engel”

Gelecek planı yapan liseli gençlerin hedefinde üniversite eğitimini ‘yurt dışında’ almak var… Birçoğu daha şimdiden eğitim sonrası yurt dışına yerleşmeyi de planlıyor…

Dila ŞİMŞEK

Harıl harıl üniversite sınavlarına hazırlanan ve heyecanla gelecek planları yapan lise son sınıf öğrencileri, üniversiteyi yurtdışında okumayı, birçoğu da eğitimden sonra ‘kısıtlı imkanlar’ nedeniyle yurt dışına yerleşmeyi planlıyor.

Kıbrıs’ın eğitiminin yurtdışına göre daha yetersiz kaldığını söyleyen öğrenciler “Daha iyi bir eğitim almak ve istediğimiz alanlarda başarılı olmak adına yurtdışını tercih ediyoruz” diyor…

“Kıbrıs’ın iş alanı, koşulları ve imkanları konusunda yeterli olduğunu düşünmüyoruz, yurtdışında okumayı avantajlı buluyoruz” diyen öğrenciler, hem ekonomi, hem de yaşam kalitesi açısından Kıbrıs’ı eksik bulduklarını ifade ediyor. Bazı öğrenciler, yurtdışında okuyacak olsalar da özel sebeplerden dolayı buraya dönebileceklerini belirtirken, bazıları da “Burada kazanacağımız maaş çok düşük olacak, eğitimimiz daha iyi bile olsa değerini görmeyeceğiz, herkesle aynı işi yapacağız, böyle olmasını istemiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Lise öğrencileri ne dedi?

Ali Güzen: Türkiye’de okuyup sonrasında da orada kalmayı düşünüyorum

“Türkiye’de tıp okumayı düşünüyorum. Alanımı ise daha sonra düşünüp seçeceğim. Lise eğitimimde A Level sınavlarına girdim ve bu sınav tipini kabul eden sınırlı üniversiteler var. Ancak benim tercihim büyük bir şehirde olmaktır. Kıbrıs’taki eğitimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra şartlar uygun olursa yine orada kalmayı tercih ederim.”

Nilsu Gülerler: Daha iyi imkanlar için yurtdışını istiyorum

“Marmara Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum. Okulum bittikten sonra Kıbrıs’a gelmeyi düşünmüyorum. Daha iyi bir çalışma ortamı ve iş imkanları bulacağımı düşündüğüm için yurtdışında kalmayı istiyorum.”

Eylül Özen: Türkiye’de okuyup döneceğim

“Fizyoterapi okumak istiyorum. İlk tercihim Antalya, Ankara veya Eskişehir olsa da, Kıbrıs’taki üniversitelere de yedek bir plan olması için başvuracağım. Türkiye’deki eğitim potansiyelinin daha iyi olduğuna inanıyorum. Ancak eğitimim bittikten sonra buraya gelmeyi düşünüyorum. Genç nüfusun Kıbrıs’ta kalıp ülkemize yararı dokunması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple, mesleğimi burada yapmak isterim.”

Şerife Ertay: İmkanlar kısıtlı olduğu için Kıbrıs’a dönmek istemiyorum

“Yurtdışında Makine Mühendisliği okumak istiyorum. Yurtdışında eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğitimimi tamamladığımda da yine orada kalacağım. Kıbrıs’ta okuyup yaşamayı istemememin birçok sebebi var. Birincisi, orada kazanacağım paraya kıyasla buradakinin çok az kalması. İkincisi, okuduğum bölümle yurtdışında daha çok değer göreceğime inanıyorum. Örneğin, ben daha çok okumuş ve başarılı da olsam Kıbrıs’ta benden daha az uzmanlaşmış birisiyle aynı yerde, aynı rütbede çalışacağım. Bence bu çok üzücü bir şey. Senelerce okuyup çalışıp, bu süreçten hiç geçmemiş birisiyle aynı maaşı almak istemiyorum.”

Hüseyin Alşan: Yurtdışında yaşayacağım

“Yurtdışında İnşaat Mühendisliği okuyacağım. Henüz kesin bir şey söylemek zor olsa da, eğitimim bitince yine orada kalacağım gibi görünüyor. Kıbrıs’ta şartlar ve imkanlar kısıtlı olduğu için, burada kalmayı tercih etmiyorum. Yurtdışında ekonominin de daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

Manolya Havalı: Duruma bağlı olarak, İngiltere’de kalmayı hedefliyorum

“İngiltere’de Uluslararası Hukuk okumayı düşünüyorum. İngiltere’deki eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bana daha çok avantajının dokunacağına inanıyorum. O anki duruma bağlı olsa da, okul bittikten sonra yine İngiltere’de kalmayı istiyorum.”

Merve Türkseven: İzmir’de okuyacağım

“İzmir’de Müzik Öğretmenliği okumayı düşünüyorum. İzmir okullarını daha çok beğendiğim ve ilgimi çektiği için orada okumayı istiyorum. Okulum bittikten sonra ise buraya döneceğim.”

Barkın Noyan: Türkiye’de okuyup Kıbrıs’a döneceğim

“Döviz kurundan dolayı Avrupa’ya gitmenin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ben Ankara’da Psikoloji okumayı istiyorum. Farklı yerler görmek ve yeni şeyler öğrenmek için Kıbrıs dışı bir yerde olmak istiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi’nin eğitim açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak okulumu bitirince Kıbrıs’a geri döneceğim.”

Murat Akkuş: Avrupa’da kalmak istiyorum

“Türk Hava Kurumunda Havacılık okumak istiyorum. Okul bittikten sonra ise, Avrupa’da Yüksek Lisans yapıp sonrasında da orada yaşamayı planlıyorum. Avrupa şartları daha iyi olduğu için orada kalmayı tercih ederim.”

Erçağ Yatman: Kıbrıs’a dönmeyi düşünmüyorum

“İngiltere’de Konservatuar okumayı düşünüyorum. Türkiye’de istediğim şartlara uygun bir eğitim olmadığı için Avrupa’yı istiyorum. Kıbrıs’ı tercih etmeme sebebim ise ülkedeki ekonominin durumudur.”

Ferhat Cemoğlu: İngiltere’de kalmayı planlıyorum

“İngiltere’de Bilgisayar Mühendisliği okuyacağım. Başvurduğum beş yerin ikisinden kabul mektubu geldi, diğerlerinden de yanıt almayı bekliyorum. Okul sonrasında da iş imkanları ve fırsatların daha iyi olduğunu düşündüğüm için orada kalmayı istiyorum.”

Helin Dağlıkoca: Bol olanaklar dolayısıyla yurtdışında yaşayacağım

“İskoçya’da ya Matematik ya da Astrofizik okumayı istiyorum. İstediğim alanların eğitimini yurtdışında daha iyi alabileceğimi düşünüyorum. İş imkanları ve avantajların daha bol olduğuna inandığım için okul sonrası da orada kalmayı umuyorum.”

Emine Küçük: Şartlar uygun olursa Türkiye’de kalacağım

“Türkiye’de tıp okumak istiyorum. Daha çok tecrübe kazanacağım ve daha iyi bir eğitim alacağım için orayı tercih ettim. Daha fazla insana ulaşabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki aile faktörü olduğu için yurtdışında ne kadar kalırım bilmiyorum, bunu o zamanki durum belirleyecek. Ancak şartlar uygun olursa orada kalmayı yeğlerim.”

Lubov Cazacova: Avrupa’da kalacağım

“Fransa’da Güzel Sanatlar okuyacağım. Ailem burada olsa da, Kıbrıs’ta istediğim alana uygun yeterli iş olanağı olmadığı için okul sonrasında da Avrupa’da kalmayı tercih ediyorum.”