KİMLER KİLO KAYBEDİYOR?

Dilara Topcan

Aslında herkes kilo kaybedebilecekken neden birçok kişi hala kilo kaybedememekten şikayet etmeye devam ediyor dersiniz? Cevabı çok basit… Birazdan bahsedeceklerimizi yaşamımıza entegre edemiyorsak kilo konusunda bir ileri bir geri ilerlemeye devam etmemiz de ne yazık ki muhtemel sonuç haline geliyor… Dilerseniz şimdi kilo kaybedebilenlerin ortak özelliklerine kısaca bir göz atalım…

DİYETLERİNE ‘GERÇEKTEN’ UYUYORLAR

Diyete gerçekten uymak bireyin yazılanların dışında ekstra bir şey tüketmemesiyle eşdeğer. Ayrıca porsiyon ölçüleri konusundaki farkındalık da burada önem taşıyor… Bu nedenle danışanın tüketeceği porsiyon miktarlarını iyice benimsemesi diyet başarısına giden yoldaki en önemli noktaların başında geliyor. Bugün birçok birey tüketmesi gereken porsiyon miktarlarının ne olduğu konusuna özen göstermediği için kilo veremiyor. Kısacası diyete gerçek anlamda uyabilmek ve diyetten sonuç alabilmek adına lütfen tüketmeniz gereken porsiyon miktarlarından emin olun.

DİSİPLİNLİ VE PROGRAMLIDIRLAR

Disiplinli ve sorumlu yaşamak esasında yaşamın her alanında bireye başarı getirir. Aynı durum diyet başarısı için de geçerlidir. Diyetisyeninizle haftada bir kez görüşmekten tutun da diyette tüketeceklerinizin saat aralığına kadarki tüm olgular diyet başarısı üzerinde mühim bir etkiye sahiptir. Diyet yalnızca beden değil zihinsel programlanma işi de olduğundan diyet süresince de programlı olabilmek büyük önem taşır. Bu nedenle eğer ciddi ciddi sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek istiyorsanız diyetinizin sorumluluğunu alacak şekilde davranmanız gerektiğini unutmamalısınız.

MODLARINI YÖNETEBİLİYORLAR

Her gün hatta her an modumuzda değişimler olabiliyor. Bu gayet normal çünkü hepimiz insanız… Yaşamda başarı sağlayanların her daim mutlu olduğunu, sorunlar yaşamadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onların tek farklı modlarını yönetebilmeleri ve mod değişimlerinin onları hedeflerinden saptırmasına izin vermemeleri…

Örneğin bizler genellikle canımız sıkıldığında ya da mutsuz olduğumuzda diyeti hemen bozuveririz… Sonra o güne kadar çabaladığımız her şey bir anda çöpe gidiverir… Sonra da ‘bak yine her şeyi mahvettin’ diye kendimize kızar ve kendimizi küçültüveririz. Böylelikle yine mutsuz ve demotive olur sonra da diyetten vazgeçiveririz… Diyete devam etmeyi de ne zaman olduğunu bilmediğimiz ileri bir tarihe erteleriz… Bu kısır döngü de böylece sürüp gider…

Modunu yönetebilenler ve zihnini kontrol altında tutabilenler ise yaşamlarında ne olursa olsun hedefleri yönünde devam etmeyi bilirler… Evet onların diyetleri de ara sıra sekteye uğrar ama onlar yeniden ayağa kalkıp biraz zaman kaybetseler dahi yollarında yürümekten vazgeçmezler… Sonunda da başarıya ulaşırlar…

Kısacası modlarını yönetebilmenin yanısıra kararlı ve inançlıdırlar. Kendilerine güvenirler… Ertelemeden ve kendilerini kandırmadan yaşadıkları için de yaşamlarında hedefledikleri her şeyi mutlaka başarırlar…

Neden siz de onlardan biri olamayasınız ki?

BAHANEYE YER VERMİYORLAR

Hepimizin her koşulda başaramadığımız her şey için cebimizde bir bahanemiz mutlaka vardır… Sürekli gideceğimiz yere geç kalanlardansak ya trafik vardır, ya da bir başkası yüzünden geç kalmışızdır… Bunların hepsi bahanedir ve sürekli hale gelmişse ne trafik ne de başkasıyla değil tamamen ‘bizimle’ ilgilidir… Aynı durum diyete uymayanlar için de geçerlidir… Ya o hafta iş çok yoğundur, ya da başka bir durum olmuştur ve biz yiyecekleri düzenli tüketemememişizdir… Hatta neyi ‘tüketmememiz’ gerekiyorsa hepsini o hafta içerisinde tüketivermişizdir (tatlılar, kızartmalar vb.).

Esasında diyete uymayı çok zor bir şeymiş gibi algıladığımız zaman zihnimiz bu tarz bahaneler üretmeye başlamaktadır… Halbuki diyete uyamadığımız o hafta içerisinde makyajımızı yine yapmak için vaktimiz olmuştur… Ya da kuaföre gitmek, duş almak, dizi/film izlemek, sosyal medyada dolaşmak vb…

İşte diyet konusunda başarı sağlayanların diyetle ilgili hiçbir bahaneleri yoktur… Onlar hedeflerine ulaşabilmek adına yapmaları gerekenlerin farkında olarak ilerlerler. Hedeflerinde kararlıdırlar ve kolayca pes etmezler… Tabii ki onların da ara sıra duraksadıkları hatta geriledikleri dönemler olsa dahi bahanelere yer tanımadan ve hedeflerinden kopmadan ne olursa olsun ilerlemeye devam etmeyi seçerler. Neden mi? Çünkü hedeflerine ulaşmayı ‘gerçekten’ isterler…

Gelin bu hafta diyete başlamak adına zihninizin ürettiği bahaneleri bir kenara bırakın ve bu yoldaki adımınızı atın… Siz de başarabilirsiniz, unutmayın!

Hepimiz için güzellikler ve sağlıkla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…