Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 332 oldu.

Covid-19 güneyde 8, kuzeyde ise 2 can kaybına neden oldu.

Adanın güneyinde bugüne kadar 262 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki vaka sayısı ise 70'e yükseldi.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Kuzeyde ikinci ölüm

12.40 Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar

207 öğrenciye test yapıldı, 11 ileri tetkik

11.27 14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderiliyor. Ayrıntılar

İstanbul'dan Ercan'a charter sefer

09.33 İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

Özersay: "Charter sefer için girişimler sürüyor"

09.12 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar

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