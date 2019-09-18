Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz İşçi Partisi (Labour Party) Milletvekili Fabian Hamilton’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin BREXIT süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.