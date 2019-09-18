Kıbrıs sorunu ve Brexit süreci konuşuldu
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz İşçi Partisi (Labour Party) Milletvekili Fabian Hamilton’u kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz İşçi Partisi (Labour Party) Milletvekili Fabian Hamilton’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin BREXIT süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler : Mustafa Akıncı, Fabian Hamilton
Önceki ve Sonraki Haberler