'Kıb-Tek'e yatırım engellenmeye çalışılıyor'

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, bazı kesimlerin KIB-TEK’e yapılması düşünülen yatırımları engellemek için saldırıya geçtiklerini, topluma yanlış bilgiler verdiklerini savunarak, “KIB-TEK bu toplumun öz malıdır, bu ülkenin bir değeridir” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Özkıraç, KTTO, KTOB, KTSO ve “diğer liberal çevreleri” eleştirerek, “KIB-TEK’i AKSA’ya satmak için her türlü yalan yanlış bilgiler yaymaktadırlar. Bu örgütlere şunu ifade etmek istiyorum. Kıb-Tek bu toplumun öz malıdır, bu ülkenin bir değeridir. Kârdan başka derdi olmayan örgütler derdi para olan liberal kesimler Kıb-Tek’i size de yabancı sermayeye de bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Özkıraç şöyle devam etti:

“Yıllık AKSA’ya verilen kira bedeli 155 milyon, bu yıl ödenecek rakam 176 milyon TL’dir. Mazot alımı ve ürettiği enerji için ödenen rakam ise aylık 40-50 milyon TL’dir. Alım garantisi bu ödemelerin dışındadır. Bu ödenen rakamlar geçmiş de imzalanan bir antlaşmayla bu topluma ödettirilmektedir. 302 kez devre dışı kalan AKSA karanlıkların da sebebidir. AKSA, KIB-TEK tarafından gerekli yatırımlar yapıldıktan sonra bu ülkeden giderse, kWs maliyetleri de 50 kuruş seviyelerine düşecektir. Bu toplum bunu çok iyi analiz etmelidir.”

670 personel ve 350 emeklisi olan KIB-TEK’in, kWs başına maliyetinin sadece 12 kuruş olduğuna işaret eden Özkıraç, “Talimatlarla ortaya çıkanların ortaya attıkları iddialar KIB-TEK’in özelleşmesine ve AKSA’ya peşkeş çekilmeye yöneliktir. Bunu sendikamız EL-SEN çok iyi bilmektedir ve bu kavgada mutlaka bu malum çevrelere her zaman olduğu gibi gerekli cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.