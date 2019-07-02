Kemal Baykallı: Yeni kuşaklara güveniyorum

(UCN Aktivisti/Danışman)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Dünyayı gezer konuşmalar yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs barış süreci

Kayıtsız kalamadığım şey… Tango milonga

En büyük pişmanlığım… Yok öyle bir şey. Hayat akar biz de ayakta kalmaya çalışırız.

En büyük sevincim… Masa başı işimden ayrılıp kendi sevdiğim işleri yapmaya başladığım zaman.

Hayatımın dönüm noktası… Mezuniyet sonrası yabancı kurumlarda çalışmaya başladığım zaman.

Beni en çok etkileyen yazar… Charles Bukowski. Bir de Orhan Pamuk.

Başucumdaki kitap… Kadınlar- Charles Bukowski

En keyif aldığım müzik… Contemporary Jazz, Tango. Klasik Türk Müziği.

En son izlediğim film… High Fidelity

Kendim için son aldığım şey… Gömlek

Dolabımdaki en gereksiz şey… 'Ovaya bayıra gidersem giyeceğim' diye atmadığım eski püskü pantolon

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti? Şaka, kitap.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İyiyim ben böyle.

Kendimde beğendiğim özellik… İyi bir dinleyiciyim. Tartışma ortamında ortak dil bulabiliyorum. Ha bir de biri saçını kestiyse fark ediyorum. (Üç mü oldu?)

Olmasa da olur… Önyargılarım.

Olmazsa olmaz… Telefonum (utanıyorum)

En iyi yaptığım yemek… Fırında balık. Bir de pilav.

Hayalimdeki dünya… 50 sene sonra daha iyi bir yerde olacağız. Yeni kuşaklara güveniyorum.

Aşk benim için… Aşk beklemez, ertelenmez.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Enver Sedat. Ayhan Hikmet. Bir de dedem.

Görmek istediğim yer… Singapur.

Mutlaka yapmak istediğim… Referandumda evet oyu vermek.

Son olarak söylemek istediklerim… Umudunu kesme yurdundan. İyi olacağız.