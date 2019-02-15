Kayıt dışılığı önlemede adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deniz ve havalimanı giriş kapılarında, KKTC’de çalışma yaşamına ilişkin, kayıt dışılığı önlemek ve mağduriyetleri gidermek adına bilgilendirme broşürleri dağıtmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, broşürlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu kişilerin ve öğrencilerin KKTC’de hangi koşullarda çalışabilecekleri, çalışma izni alma konusunda izlemeleri gereken prosedürler, ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bilgilendirme broşürlerinde KKTC’de çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklulara uyması gerek kurallar ve yasalar hatırlatılırken, tavsiyelerde bulunuluyor. Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanan broşürler, muhaceret memurları tarafından ülkeye giriş yapan yabancılara veriliyor.