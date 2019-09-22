Karpaz’da tekne alabora oldu

Karpaz’da çimento fabrikası yakınlarında balık avlamak için dün gece denize açılan 4 kişinin tekneleri alabora oldu.

Tekneleri alabora olan Aziz İldir (56), Kemal Can Ünlüarıcı (40), Selahattin Yılmaz (47) ve Dursun Duran kurtarıldı. Balığa çıkan dört kişinin telefonla polisi arayarak yardım talep ettileri bildirildi.

Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sonucu 4 kişi ailelerine kavuştu. Deniz, hava ve karadan arama kurtarma faaliyeti yuruten ekipler, 06.30 siralarinda kazazedeleri sağ olarak kurtardı. Kazazedeler hastaneye sevk edildi.