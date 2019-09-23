KARAR AÇIKLANDI, OLAY ÇIKTI: PLANLI CİNAYET

Devrim DEMİR

Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanıkların Ulugün’ü "planlayarak öldürdüklerine" bulgu yaptı. "Taammüden öldürme" suçu yasalarımıza göre en ağır suç olarak kabul ediliyor ve ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.

Meryem Doğu ve Mehmet Doğu aleyhindeki ceza takdiri 27 Eylül açıklanacak.

Bir buçuk yıldır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Doğu çiftine, ‘Taammüden adam öldürmek’ “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları getirilmişti.

Kararın okunmasının ardından Mehmet Doğu ve Meryem Doğu'nun yakınları mahkeme bahçesinde olay çıkardı. Karar tepki gösteren bir grubun savcıya karşı sözler sarf ettiği görüldü.

Olay sırasında zanlıların cezaevine gidişini engellemek için "tutuklu aracı"nın önüne yatanlar oldu.

Olayın "planlı cinayet" olmadığını iddia eden zanlıların yakınlarının kararın "planlı cinayete" işaret etmesine tepki gösterdiği öğrenildi. "Taammüden öldürme" suçu yasalarımıza göre en ağır suç olarak kabul ediliyor.

Kıdemli Savcı Egemen Metay'a saldıran gruba polis müdahale etti. Olay çıkaran 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kararın ardından cezaevine götürülen zanlı Mehmet Doğu'nun gazetecilere bakarak "Adalet bu işte" dediği görüldü.

Biri kabul etti bir etmemişti

Müebbet hapis cezası öngören “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanan sanıklar, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilmişti.

“Adam öldürme” suçunu kabul eden Meryem Doğu, “Taammüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarını kabul etmemişti. Cinayet davasında azmettirici olarak suçlanan Mehmet Doğu ise, aleyhine getirilen Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarının hiç birini kabul etmeyerek duruşma yapılmıştı.