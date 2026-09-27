Suudi Arabistan bayrağıyla Türkmenistan'ın "milli günü" kutlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü Suudi Arabistan bayrağı ile kutladı.

Bakanlık, uzun bir süredir; Norveç ve benzeri pek çok ülkenin milli günlerini, "KKTC" bayrağı ile birlikte kuruyordu.

Dışişleri Bakanlığı son olarak bugün, Türkmenistan'ın milli gününü kutlamak istedi.

Bakanlık, bayrak konusunda "Kritik" bir adım attı ve Suudi Arabistan bayrağı kullanmayı tercih etti.

Söz konusu "hata" kısa sürede giderildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi olan Türkmenistan, bir yandan TDT çatısı altında Türkiye ile bağlarını güçlendirirken, diğer yandan 'KKTC'yi tanıma konusunda sessiz kalmayo tercih ediyordu.

Türkmenistan, Avrupa Birliği ile imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne büyükelçi atamıştı