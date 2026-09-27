Facianın sorumlularından Filo’ya yeniden sefer izni!

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Filo Jet faciasının ardından faaliyetleri durdurulduğu açıklanan Filo Denizcilik’e ait “Şampiyon Melekler” gemisinin seferlerine yeniden başlamasının kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan gerçekleştiğini belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan sürece ilişkin detaylı açıklama talep etti.

Güç-Sen tarafından yapılan açıklamada, şirketin seferlerinin yeniden başlatılmasının basına yansımasının ardından bazı açıklamalar yapıldığı ancak sürecin şeffaf yürütülmediği ve yapılan açıklamaların yeterli olmadığı ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 31 Ağustos’ta Filo Denizcilik’in seferlerinin “bir sonraki emre kadar” durdurulduğunu açıkladığı hatırlatılan açıklamada, “Filo Denizciliğe ait Şampiyon Melekler gemisinin dün akşam gerçekleşen Mersin-Mağusa seferiyle bu emir kaldırıldı mı?” diye soruldu.

Gemi’nin 12 Eylül’de Mersin’e gönderilmesi sırasında bunun ticari faaliyete dönüş anlamına gelmediğinin özellikle kamuoyuna duyurulduğunu belirten Güç-Sen, şirket yöneticileri hakkındaki adli sürecin devam ettiğine de dikkat çekti.

Açıklamada, yeniden sefer başlatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığın izinler, denetimler ve söz konusu izinlerin hangi süreçlerden geçerek verildiği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşması istendi.

Güç-Sen, ticari faaliyetlerin sürdürülmesine karşı olmadıklarını vurgulayarak, “Talebimiz sürecin şeffaf şekilde yönetilmesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Filo Jet faciasında 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise halen bulunamadığı hatırlatılarak, seferlerin yeniden başlatılmasının zamanlamasının ailelerin yaşadığı acı ve kamu vicdanı açısından sorgulanması gerektiği belirtildi.