Cumhurbaşkanı Erhürman adaya döndü, yarın 11.00’de açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği New York’tan, bu gece adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançibek Ömüraliyev ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere yarın (28 Eylül Pazartesi) saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.