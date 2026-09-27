“KIB-TEK’e milyonlarca döviz ve yüz milyonlarca TL’lik borçlanma”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Bakanlar Kurulu’nun KIB-TEK’in “çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere” bankalardan alınan teklifler doğrultusunda milyonlarca döviz ve yüz milyonlarca TL tutarında borçlanma kararı aldığını, borçlanmanın hangi amaç ve ödeme kalemleri için kullanılacağının açıklanmadığı vurguladı.

Barçın, yaptığı açıklamada, Üstel hükümeti döneminde KIB-TEK’in denetlenmiş mali raporlarının 5 yıldır kamuoyuyla paylaşılmadığını ve “adeta gizlendiğini” söyledi.

“Ortada belirsiz bir tablo var”

Kararda borçlanmanın gerekçesi olarak yalnızca “kurumun çeşitli ödemelerinde kullanılmak üzere” ifadesinin yer aldığına dikkat çeken Barçın, “Bu kaynağın hangi alanda ve ne amaçla kullanılacağı kesinlikle ifade edilmemektedir” dedi.

Barçın, borçlanmanın hangi amaç ve ödeme kalemleri için yapıldığının şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek, 5 yıldır denetlenmiş mali raporların yayımlanmamasına da tepki gösterdi.

Üstel yönetimine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen Barçın, borçlanmaya ilişkin ayrıntıların açıklanmaması ve mali raporların kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi.

“Hesabı mutlaka sorulacak”

Borçların halkın sırtına yüklendiğini kaydeden Barçın, “Halkın sırtına yüklenen bu borçların hesabı mutlaka sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

Barçın, CTP’nin hükümete gelmesi halinde KIB-TEK’teki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine gideceklerini, kamu zararına adı karışanların bağımsız mahkemeler önünde yargılanması için çalışacaklarını kaydetti.