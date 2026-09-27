Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Sılalı oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) 14'uncu Olağan Genel Kurulu'nda Türkay Uzun Sılalı yeniden başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Yıltan Palmer’in divan başkanı, Mehmet Nasiboğlu ve Halit Aygün’ün katip olduğu Genel Kurul’da tek aday Sılalı oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Genel Kurul'da söz alan Sılalı, iki yılda kayıt dışı çalışan elektrik müteahhitleriyle mücadele, birliğin ve üyelerin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla iş birliği, mesleki eğitim faaliyetleri ve sektörde standartların geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkay Uzun Sılalı, altyapı çalışması tamamlanan araziye yapılması planlanan yeni birlik binasının eğitim merkezi olarak hizmet vermesinin hedeflendiğini, inşaat faaliyetleri ve sektörde dijital dönüşüm için yeni komiteler oluşturmayı da planladıklarını belirtti.

Genel kurula konuk olarak katılan İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Serkan Kırmızı ile El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de birlik ve beraberlik mesajları içeren birer konuşma yaptı.

- Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Aysal’ın genel kurul mesajının okunmasının ardından faaliyet ve mali raporların oy birliğiyle aklandığı genel kurulda, yönetim kuruluna Celal Hasan Cin, Barım Erdoğan, Özden Gençalp, Hüseyin Aygün, Aral İrtem ve Tarkan Bulancak seçildi. Ceylan Mehmet ile İsmail Güvenç yedek üye oldu.

Onur Kurulu’na Aziz Limasollu, Mehmet Nasiboğlu, Halit Aygün, Bora Karaçam ve Mevlit Zorba, Denetleme Kurulu’na ise Yıltan Palmer ile Mertsan Direl seçildi.