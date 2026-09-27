New York temaslarından Kıbrıs için yeni yol haritası çıktı

Kıbrıslı liderlerin New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Kıbrıs sorununda önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol da belirginleşmeye başladı.

BM’nin, yıl sonuna kadar uzanacak süreçte Güven Yaratıcı Önlemler, metodoloji ve geçmiş yakınlaşmalar üzerinden ilerlemeyi hedeflediği; Ekim ayında Maria Angela Holguin’in adaya yapacağı temasların ise sürecin devamı açısından kritik olacağı anlaşılıyor. Guterres daha önce de yeni bir genişletilmiş toplantı öncesinde GYÖ’ler, metodoloji ve özlü konularda yeterli hazırlık yapılmasını istemişti.

* GYÖ’ler ivedilikle hayata geçirilecek: İki tarafın üzerinde uzlaştığı Güven Yaratıcı Önlemler’in, tarafların “iş birliği yapabilme kapasitesini gösterebilmesi” amacıyla liderler tarafından süratle uygulanması bekleniyor.

* BM yakınlaşmalar çalışmasını tamamladı: Geçmiş müzakere süreçlerinde varılan yakınlaşmalara ilişkin BM’nin yürüttüğü çalışma tamamlandı. Söz konusu çalışma, kapsamlı müzakerelerin başlaması durumunda tarafların kullanımına sunulacak. Yakınlaşmalar belgesinin son aşamaya geldiği New York temasları öncesinde de açıklanmıştı.

* Taraflardan metodoloji önerileri istenecek: BM, yeni sürecin hangi yöntem ve kurallar çerçevesinde yürütüleceğine ilişkin iki tarafı kendi metodoloji önerilerini sunmaya davet edecek.

* Holguin Ekim’de Kıbrıs’a dönüyor: BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Ekim ayında yeniden adaya gelerek liderlerle temaslarda bulunacak ve gelinen aşamayı değerlendirecek. Holguin’in dönüşünün Ekim ayında gerçekleşeceği daha önce de açıklanmıştı.

* Yeni süreç için nabız yoklanacak: Holguin’in temaslarında ortamın yeni bir süreç için yeterince elverişli olup olmadığı değerlendirilecek. Gerekli zeminin oluştuğu kanaatine varılması halinde BM’nin girişimlerinin bir sonraki aşamaya taşınması gündeme gelecek.