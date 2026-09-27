"Yolsuzluğu normalleştirme çabasına girdiler"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Yolsuzlukla mücadelenin hedefi dürüst insanlar değildir. Hedef; mali ve idari yetkisini kötüye kullanarak kamu kaynaklarını israf eden, sahtekarlık yapan, halkın geleceğini çalan seçilmişler ve atanmışlardır” dedi.

Sıla Usar İncirli, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, partisinin uzun süredir üzerinde çalıştığı Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’ne değinen İncirli, "Yolsuzlukla mücadeleye ne gerek var?" söylemlerine tepki gösterdi, hükümetin, yolsuzluğu ve çürümeyi normalleştirme çabası içine girdiğini belirtti. CTP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, adaleti, liyakati ve dayanışmayı esas alan yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için hazır olduğunu vurgulayan İncirli, değişimin yalnızca iktidarın değişmesi anlamına gelmediğini, halkın sorunlarının çözüldüğü ve sözünün karşılık bulduğu bir ülke hedeflediklerini ifade etti.

İncirli’nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Yolsuzlukla Mücadele Stratejimizi ekonomik örgütler, sendikalar, meslek örgütlerinin temsilcileri ve kamuoyuyla paylaştık. Soruları, görüşleri ve önerileriyle katkı koyan herkese teşekkür ederim.

Ülkenin kurumsal varlığını, ekonomik geleceğini ve toplumsal adalet duygusunu yerle bir edenler şimdi kalkmış "Yolsuzlukla mücadeleye ne gerek var?" diyor. Yolsuzluğu, çürümeyi normalleştirme çabası içine girdiler.

Yolsuzlukla mücadelenin hedefi dürüst insanlar değildir! Hedef; mali ve idari yetkisini kötüye kullanarak kamu kaynaklarını israf eden, sahtekarlık yapan, halkın geleceğini çalan seçilmişler ve atanmışlardır.

Biz, bu kötü gidişatı değiştirmek için geliyoruz. Halkımızın daha yaşanılası bir yurt arzusu, değişimle gerçekleşecek. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi dışarıda bırakmayan, adaleti, liyakati ve dayanışmayı esas alan yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için geliyoruz.

Değişim, yalnızca iktidarın değişmesinden ibaret değildir; sorunların çözüldüğü, halkın sözünün karşılık bulduğu ve herkesin kendini bu ülkenin ortak geleceğinin parçası olarak gördüğü bir ülkeye kavuşmaktır.”