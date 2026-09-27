YDÜ, Güzellik Zirvesi 2’de temsil edildi

Güzellik ve kişisel bakım sektöründeki güncel gelişmelerin ele alındığı Güzellik Zirvesi 2, geçen hafta Antalya’da gerçekleştirildi. Doktorlar, akademisyenler, güzellik uzmanları ve sektör temsilcilerini buluşturan zirvede Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nu Doç. Dr. Yeşim Üstün temsil etti.

Zirve boyunca gerçekleştirilen sunumlarda sektörde öne çıkan yeni yaklaşımlar değerlendirilirken, akademik bilgi ile uygulama deneyiminin bir araya gelmesine de zemin hazırlandı.

Kozmetik seçiminde bilinçli yaklaşım ele alındı

Zirvenin bilimsel programında yer alan Doç. Dr. Yeşim Üstün, “Doğru Ürün, Doğru Cilt: Kozmetik Seçiminde Bilinçli Yaklaşım” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda cilt tipinin doğru belirlenmesi, ürün içeriklerinin bilinmesi ve cildin ihtiyaçlarına uygun kozmetiklerin tercih edilmesi üzerinde duran Doç. Dr. Üstün, bilinçli ürün seçiminin güvenli uygulamaların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Güzellik sektöründe profesyonel hizmet sunanların, uygulama tekniklerinin yanı sıra kullandıkları ürünlerin içerikleri ve cilt üzerindeki etkileri konusunda da yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Üstün, bilimsel bilginin mesleki uygulamalara aktarılmasının önemine işaret etti.

“Güzellik ve Ötesi” sektör profesyonelleriyle buluştu

Güzellik Zirvesi 2, Doç. Dr. Yeşim Üstün’ün ikinci kitabı “Güzellik ve Ötesi”nin tanıtımına da ev sahipliği yaptı. Güzelliği yalnızca estetik bir kavram olarak değil; bilim, eğitim, kişisel bakım ve profesyonel uygulamalar ekseninde ele alan kitap, zirvede sektör profesyonelleriyle buluştu.

Kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Üstün, farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerin bir araya gelmesinin yeni bakış açıları geliştirmek açısından değerli olduğunu belirterek, “Kendi çalışmalarımızı paylaşırken farklı uzmanlık alanlarından isimlerin çalışmalarını dinlemek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, güzellik alanına daha geniş bir perspektiften bakmamıza olanak sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nu böyle önemli bir organizasyonda temsil etmekten büyük gurur duydum. Bilimin ışığında güzelliği eğitimle buluşturmaya ve sektörümüzün gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beş gün süren Güzellik Zirvesi 2, gerçekleştirilen sunum ve buluşmalarla güzellik sektöründeki güncel yaklaşımların tartışıldığı, akademi ve sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı bir buluşma noktası oldu.