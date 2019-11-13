"Kapalı" yazısı tepki topladı

Vakıflar Bankası Lefke Şubesi’nin kapısına asılan yazı ile işlem yapmayacağını duyurması bölgelinin tepkisini topladı.

Vakıflar Bankası’nın Lefke Şubesi’nde kapıya asılan yazıda bankanın 13 Kasım tarihinde kapalı olacağı, hizmete Gemikonağı Şubesi’nden devam edileceği notu yer aldı.

Bankanın kapatıldığını düşünen bölgeliler, üzüntüsünü dile getirirken, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, durumun sadece bir günlük geçici sıkıntı olduğunu kaydetti.

Erçağ, “İki personel hasta oldu, bir kişi de izindeydi, o yüzden bir günlük olarak işlemleri aşağıda yapalım diye karar aldım. Bunu da kapıya yazıp bilgi vermelerini söyledim. Herhangi bir sorun yok, işlem yapılmaya devam edecektir.” dedi.