Kamuda yaz mesaisi başladı

Kamuda yaz mesaisi bugün başladı.

Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak.