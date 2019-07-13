Kamu Hizmeti’nde Başvuru yoğunluğu’

Yeterlilik Sınavı’na kayıt süresinin son günü olması nedeniyle Kamu Hizmet Komisyonu binasında dün hareketli saatler yaşandı, başvurular için oluşan yoğunluk gün boyu sürdü.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından 14 Mayıs’tan bu yana duyurusu yapılan ve 27-28 Temmuzda gerçekleştirilecek olan yeterlilik sınavı başvurularına kayıt süresi dün doldu.

Yılda iki kez yapılan yeterlilik sınavına katılım için başvurular dün de sürdü.

Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavları, 27 ve 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Yeterlik sınavına başvuru ücretleri 50 TL olup, sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvuruların 15 Mayıs – 12 Temmuz tarihleri arasında kabul edileceği belirtilmişti.