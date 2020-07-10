Kafesli eyleme Akçay’dan destek

Akıncılar (Luricina) köyü halkının 57 yıllık beklediği ve önceki günlerde başlattığı “kafes eylemine” Akçay Muhtarlığı’ndan destek geldi.

Akçay köyünün muhtarı Uğur Dereliköylü, muhtarlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köy halkına destek verdiklerini ve Dörtyol kavşağı ilerisine “kendi kafeslerini” yerleştireceklerini ifade etti, bir kafes de Akçay’a kuruldu.

Akıncılar’dan güneye bir geçiş noktasının açılmasına destek veren Akçay Muhtarlığı, Akıncılar’da başlatılan ve sembolik olarak köyün “tutsak” tutulmasını simgeleyen “kafese girip oturma” eylemine katkı koyacaklarını açıkladı.

Muhtarlıktan yapılan açıklamada “Hepimiz Luricinalıyız. Bugünden itibaren kafesimizi Dörtyol kavşağımızın ilerisine yerleştiriyoruz. Hep birlikte tüm halkımızla ülkemizin yarınlarının daha iyi olması için Luricina'ya tam desteklerinizi vereceğinize inanıyoruz...” denildi.

Dereliköylü: “Akıncılar’ın yok olmaması için destek veriyoruz”

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü YENİDÜZEN’e açıklama yaparak, geçiş noktasının açılması gerektiğini söyledi. Dereliköylü “1974’den önce göç eden Arpalıklılar, Dereliköylüler, Dalililer ve Koççatlıları yani kısacası tüm göçmenleri köylerine alan, evlerine yerleştiren ve göçmen evi yapan Luricinanılılara, dünyaya açılmaları için, köyün silinip gitmemesi için ve geçiş noktasının açılması için bizler de Akçay’daki 1974 göçmenleri ve halk olarak destek veriyoruz. En büyük Türk köyü olan Akıncılar, yok olmaması için, yatırımların ve insanların köylerine dönmesi için bu kapının açılması büyük bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Barbaros: “Akçaylılar bizim kardeşlerimizdir”

Akıncılar (Luricina) Belediye Başkanı Hasan Barbaros da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede “Akçaylılar bizim kardeşlerimizdir. Zaten çoğu da 1974’ten sonra bizim köyümüzden göç etti. Onlardan bu hamleyi yapmalarını bekliyorduk, kendilerine köylüm ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akçay Muhtarlığı: Hepimiz Luricinalıyız

Akçay Muhtarlığı sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada “Tam 57 yıl dile kolay... Hapiste geçen yıllar, aylar ve günler... Kıbrıs’ın en büyük Türk köyü olan Luricina (Akıncılar) günden güne nüfusu azalmakta ve köy halkı zorluklar içinde yaşamını sürdürmek için mücadele vermektedir. Bizler Akçaylılar atalarımızın 1974’de mecburen terk ettikleri, doğup büyüdükleri, göçmen olarak yıllarca kaldıkları toprakların ve köylerinin yok olmamasını ve Luricina’nın açılacak olan kapı ile köye yatırım ve yerleşimlerin başlayacağına inanıyoruz. Tüm Luricina halkının yanında olduğumuzu ve her türlü mücadeleyi hep birlikte vereceğimize, kalbimizin sizlerle olduğunu ve bu kapının açılacağına inancımız sonsuzdur.

Hepimiz Luricinalıyız. Bugünden itibaren kafesimizi Dörtyol kavşağımızın ilerisine yerleştiriyoruz. Hep birlikte tüm halkımızla ülkemizin yarınlarının daha iyi olması için Luricina'ya tam desteklerinizi vereceğinize inanıyoruz...” denildi.

Neler yaşanmıştı?

Akıncılar (Lurucina) köyü 57 yıldır geçiş noktasının açılmasını bekliyor. 57 senedir ‘hapis hayatı’ yaşadığını belirten köy halkı, köyün hemen girişine kafesler koyarak, kafesin içine girmiş ve Limya geçiş noktasının kapalı olmasını protesto etmişti. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros da, o günlerde YENİDÜZEN’e konuşarak, ‘Limya Geçiş Kapısı’nın açıldığı günü ‘Dünya Luricinalılar Günü’ ilan edeceklerini dile getirmişti.