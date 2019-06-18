Kaçak öğrenci için iade işlemleri sürüyor

Ülkeye öğrenci olarak giriş yapıp bir süre sonra kaçak duruma düşen Nijerya uyruklu O.I. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının GAÜ’ye öğrenci kaydı yaptırarak ülkeye geldiğini ancak kaydının 20 Eylül 2018 tarihinde bittiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Haziran’da tespit edilip tutuklandığını, 2018 yılından beridir ülkede kaçak kaldığını ifade etti. Polis, zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, işlemlerin tamamlanması için 4 gün ek süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdi.