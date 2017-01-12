BM Genel Sekreter Antonio Guterras, uluslararası konferansta verilen arada, Cenevre’de bulunan heyetlere resepsiyon verdi.

Kısa bir açıklama yapan Guterras şunlar söyledi;

İki lider olağanüstü devlet adamlığı ve cesaret göstermiştir. Aralarında mükemmel bir çalışma gerçekleştirdiler, bu çalışmadan dolayı konferans gerçekleştirilebiliyor.

Bu devlet adamlığını ve cesareti selamlamak istiyorum ve şunu belirtmek istiyorum bu yarışta “En iyi destekleyici oyuncu” Oscar’ının bize verilmesini öneriyorum.

Birleşmiş Milletlerin tam desteğimize güvenebilirsiniz aynı şekilde Avrupa Birliği'nin desteğine de güvenebilirsiniz.

Birlikte çözüme ulaşmayı başarabilirsek, uluslararası toplumun Kıbrıs'ın tamamen hizmetinde olması gerekiyor. ve Güvenlik Konseyi de rolünü üstleneceğinde şüphem yoktur. Güçlü bir kararlılıkla, uluslararası toplumlun desteğini almak ve adada güvenlik ve istikrar için çalışacağız.

Dünya’daki acıların arttığını gördükçe Kıbrıs’ta barışın başarılı olduğunu görmek olağanüstü bir şey olur.

Dünya’ya çok önemli bir mesaj verilmiş olur. Bize çözümlenmemiş diğer sorunları çözmemiz için umutlu olmamıza vesile olur. İnsanların karşılıklı anlayış, karşılıklı saygıyla aynı zamanda barışa ulaşmaları için ortak yol bulmalarına, istikrar ve refaha ulaşmaları için umut olur.

Bir kez daha liderlere olan hayranlığımı ifade etmek, teşekkürlerimi sunmak istiyorum, 20 aydır yoğun şekilde çalışıyorlar

İyimser değiliz karamsar değiliz kararlıyız