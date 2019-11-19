İskenderiye Şekerlemeleri – Antik Çağ

Zekai Altan

Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından açılışı gerçekleşen Lüzinyan Evi Kent Müzesi Orta Çağdan günümüze Lefkoşa’nın açılış töreninde ikram edilen Antik Çağ’dan Orta Çağ’a ve tarihsel süreç içerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı mönülerinin hazırlanması ve sunumu Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Eko/Agro Turizm İşletmesi Nitovikla işbirliği ile gerçekleşmiştir. Otantik Kıbrıs mutfağının bugün doğmadığını ve tarihsel süreç içerisinde Ada’ya gelenlerin bir şeyler getirdiğinin ve Ada mutfağının bu süreçte oluştuğunu söylemek gerekir. Bugün yakın tarihimizde de kullanıldığını öğrendiğimiz İskenderiye Şekerlemelerine benzer şekerlerin satıldığını ülkemiz duayenlerinden Hüseyin Kanatlı abimiz de dile getirdi ve şekerlemeleri yediğini söyledi. Bu şekerlemelerin kağıtcıklar içerisinde satıldığı bilinmektedir. Antik Çağ’dan günümüze kadar gelen bu lezzet zaman içerisinde de çeşitli nedenler ile unutulmuş oldu. Lüzinyan Evi Kent Müzesinin açılışında sunulan bu tat oldukça ilgi çekti. İskenderiye Şekerlemleri hem tat hem de tarihsel açıdan ayrı bir öneme sahip. Dilerseniz İskenderiye Şekerlemelerinin yapılışını anlatalım. İskenderiye Şekerlemeleri yapılışını SİM TV’de Zekai Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı programında ve youtube’dan izleme olanağınız vardır.

Çeşitleri

Hesychius , Yunan sözlükbilimi tarihinde Roma İmparatorluğu ile Bizans dönemleri arasında geçiş yapmıştır. Hesychius, tam olarak, alfabetik olarak düzenlenmiş, hacimli, Yunanca bir sözlüğün derleyicisidir. Bu sözlükte Itria, armağanlar, ufak lokmalar, bisküvi şekilleri anlamına gelir. Bergamalı Lokman Hekim Galenos ise yiyeceklerin nitelikleri üzerine yaptığı yayında Itria’yı şöyle tanımlıyor; İki çeşit itria vardır, çok iyi olanına ryemata (akıtma) diğerine de yani daha zayıf olanına da lagan (yufka) denir. İtria denilen şekerlemeler susam ve baldan yapılmış ince şekerlemelerdir. Hazırlanan şekerler kağıt parçalarına sarılarak yemek sonrası meyve ve ve kuru yemişler ile yenir.

Bergamalı Galenus Kimdir

Bergamalı Galen (Claude Galen) Yunanca Galenos, Latince Galenus, İslam dünyasındaki adıyla Calinus, tıp doktoru, bilim insanı ve filozof olarak bilinir.

Antik Roma’nın en önemli hekimlerindendir. Deneysel fizyolojinin kurucusu ve dünyanın ilk spor hekimi olarak kabul edilmiş ve Hekimlerin İmparatoru, Şeyhû’s Seyadile (hekimlerin babası) gibi unvanlarla anılmıştır. Galen’in tıbbi görüşleri “Galenizm” olarak adlandırılır ve yüzyıllar boyunca tıpta etkisini sürdürmüştür]. Tıbbın yanı sıra farmakoloji alanında da yeni teoriler geliştirmiştir.

İskenderiye Şekerlemesi (Yaklaşık 20 tane)

Malzemesi:

1 bardak (120 g) susam

¾ bardak (85 g) kıyılmış karışık kuru yemiş ( padem, ceviz ve fındık)

¾ bardak (170 g) süzme bal

Yapılışı;

Susamlarla kuru yemişleri renkleri biraz dönünceye kadar (180 derecede) fırında kavurun. Balı bir sos tavasına koyup kaynama noktasına getirin. Köpüğünü alın ve 7 dakika ağır ağır kaynatın. Bal henüz sıcakken kuru yemişleri susamları da katarak iyice karıştırın. Düz bir fırın tepsisini ya da fırın kabını yağlayın ve karışımı üzerine yayın. El değdirilecek duruma gelinceye kadar soğumaya bırakın. Sonra da şeker büyüklüğünde toplar halinde biçimlendirin. Küçük kâğıt parçalarına sararak yemeğin sonunda meyve ve kuru yemişle birlikte servis edin.