Trump, "IŞİD'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik. Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. IŞİD'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Diğer terör örgütleri de hedefte."

"Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü."

"Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi."

"Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk."

"Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler."

"Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi."

Reuters haber ajansı IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.