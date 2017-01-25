Fehime ALASYA-Didem MENTEŞ

Türkmenköy halkı işsizlik, düşük ücrete işgücü, yetersiz devlet teşviki, hayat pahalılığı gibi bazı sorunlarla boğuştuğunu belirterek, kendi imkanlarıyla çözüm arayışı içerisinde olduklarını ve devletten daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

Devletin gençleri tarım ve hayvancılık konusunda teşvik etmesi gerektiğini savunan birçok vatandaş, son yıllarda yapılan çeşitli yatırımların bölgeye canlılık kattığını ve iş imkanı yarattığını anlattı. YENİDÜZEN, Türkmenköy’e giderek, köy halkı ile konuştu, sıkıntılarını dinledi.

Türkmenköylüler, işsizlik, düşük ücrete işgücü, yetersiz devlet teşviki, hayat pahalılığı gibi bazı sorunlarla boğuştuğunu belirterek, kendi imkanlarıyla çözüm arayışı içerisinde olduklarını ve devletten daha fazla destek beklediklerini dile getirdi…

İşsizlik ve üretimden uzak…

Ali İmam isimli genç köyünü çok sevdiği için oraya yerleştiğini, beden eğitimi öğretmeni olduğu halde iş bulamadığı için köy kahvesi ve bakkaliyesi işlettiğini aktarırken, Bayram Kale isimli köylü ise köyde en fazla işsizlik sorunu olduğuna değindi.

Turgay Katırıcıoğlu ise ücretlerin tatminkar olmadığı için işsizlik oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ticaret ile uğraşan ve hem üretici hem de tüketicilerin hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu anlatan Osman Barışsever ise “köyün üretimle ilgili birçok sorunu var ve zor durumdayız” dedi.

Hüseyin İmam isimli yurttaş ise siyasilerin kendi menfaatleri için insanları kullandığını dile getirip, gençlerin üretime teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkmenköylüler ne söyledi? Türkmenköylüler ne söyledi?

Hüseyin İmam: Siyasiler insanları oy olarak görmesin, insanlar da siyasileri iş olarak görmesin…

Köyümüz güzel bir köy, bağlı olduğumuz belediyeden iyi bir hizmet alıyoruz. Suyumuz ve toprağımız çok verimli ve bereketlidir. Genç nüfus da evini buraya yapar ve bölgemizden kaçmaz çok şükür. Sanırım bölgede en çok ev yapılan bölge Türkmenköy’dür. Yeni yapılanma var. Bana göre en büyük sıkıntı halen daha toplumdaki herkesin devlete girmek istemesidir. Bu artık bir son bulmalı… Artık siyasiler insanları oy olarak görmesin, insanlar da siyasileri iş olarak görmesin… Kendi menfaatleri için insanları kullanıyorlar. Sanırım bu sistemi de yine bizim devletimiz yarattı. Gençler üretime eğilmeli, devlet de gençleri üretim için teşvik etmeli.

Ali İmam: İşletme veya yatırımların önü açılmalı

Evliyim ve bir kızım var. Beden öğretmeniyim ama işsizim. Köyde bakkal dükkanımız var, eşim burada, ben de burada kahvede uğraşıyorum, futbol oynuyorum, bu şekilde geçinmeye çalışıyorum. Yaklaşık bir yıl önce köyde kırsal kesim arsası verdiler, gençler hemen ev yapmaya başladı. Ben de kırsal kesim arsasında ev yaptım. Köyde yaşayan bir genç olarak en büyük sorunun işsizlik olduğunu düşünüyorum. Yaşıtlarım İngiltere’ye kaçtı, burada olanlar da işsiz… Köyde bulunan soğuk hava deposu ve süt ürünleri fabrikası ile çok şükür gençliğimiz iş buldu. Bu tarz işletme veya yatırımların önü açılmalı, bölge halkı istihdam edilmeli…

Bayram Kale: Devlet gençleri tarıma veya hayvancılığa teşvik etmeli

Esas Limasolluyum, 1975 yılından beridir Türkmenköy’de yaşıyorum. Oğlum hastaydı, ona böbreğimi vermem gerekti, verdim, oğlum şimdi 45 yaşında ve çok şükür sağlıklı… Ona böbreğimi vermek için, sağlık peşinde koştururken emekli olamadım. Sosyal yardımdan para alarak yaşamaya çalışıyorum. Bana göre bölgemizde en büyük sorun işsizliktir. Bence devlet gereken ilgiyi göstermiyor. Gençlere arsa veriyor ama dört bin sterlin istiyor, temel atmazsa geri alıyor. Devlet gençleri elinde tutmalı. Bölgemiz müsait ve elverişli, devlet gençleri tarıma veya hayvancılığa teşvik etmeli. Gençlere önem vermeleri lazım…

Osman Barışsever: Üretici de tüketici de hayat pahalılığından şikayetçi, her iki taraf da halkı…

Köyde ticaret ile uğraşıyorum. Köyün üretimle ilgili birçok sorunu var ve zor durumdayız. Sadece Türkmenköy değil, tüm köyler zor durumda. Ben sebze ticareti ile uğraşıyorum, tarladaki mahsulleri alıp, pazara götürüyorum. Ülkedeki pahalılık başını almış gidiyor. Hem üreticiyle hem de tüketiciyle sürekli görüşüyorum, her iki taraf da şikayetçi, herkes de haklı… Hem üretici hem de tüketici bu pahalılıktan şikayetçi. Köyümüzde sosyal yaşam yok denecek kadar az, genelde kahvelerde vakit geçiriyoruz. Gençlerimiz ise Mağusa ve Lefkoşa’da takılıyor. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. hayat pahalılığı her alanda yaşantımıza yansıyor. Köyümüz birçok güzel yanı var; Sessiz ve sakin bir yerdir, trafik keşmekeşi içerisinde değiliz, köylerde bulunan misafirperverliliğimizi de halen daha kaybetmedik…

Turgay Katırcıoğlu: Ücretler tatminkar olmadığı için işsizlik de çok fazla

Yollarımızın kesinlikle tamir edilmesi gerekiyor, yolların tamamı yok olmuştur. Bölgede kişiye göre hizmet veriliyor. Sosyal aktivite deseniz çok azdır. Kurulan Güney Mesarya Sosyal tesisleri bölgeye biraz hareket getirdi. Bu tarz yerlerin oluşumundan yanayım. Piknik alanımız terk edilmiş durumdadır. Mali hiçbir iyileştirme yoktur. Ücretler tatminkar olmadığı için işsizlik de çok fazla. Gençler çok az ücrete çalışmaktansa anne babalarından yemeyi tercih ediyor. Aylık asgari ücret bin 800 TL’dir, hangi gence bu rakam ev geçindirmesi için yetecek ki? Neye yetecek? Gençler de haklı…