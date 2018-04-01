İŞ KAZASI: AĞIR YARALI

Meriç köyünde, saat 17:00 sıralarında bir şahsın kullanımında bulunan traktörün arkasında takılı çapa makinası ile bir bahçe içerisinde çapa işi yaptığı sırada, yardım için orada bulunan Osman Sarpkaya (E-52), çalışır durumda bulunan çapa makinasının rayını kısaltmaya çalıştığı sırada sağ ayağını çapa makinasına kaptırması sonucu ağır şekilde yaralandı. Osman Sarpkaya kaldırdığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, soruşturma devam ediyor.