Irak'ta Kerbela anmasında izdiham: 31 ölü
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinlikleri sırasında yolun çökmesi sonucu 31 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
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Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinlikleri sırasında yolun çökmesi sonucu 31 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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