Dila ŞİMŞEK

İnönü köyü sakinleri, bölgede en çok tarım ve hayvancılık yapıldığını, ancak üretim sektöründeki sıkıntılar sebebiyle artık başka işlere başlandığına işaret etti.

İnönülüler, “Tarım sektöründeki su sorunu çözülmeli, yatırım yapılmalı” diye konuştu. Bölgede yaşayan genç nüfusun, ya göç ettiğini ya da şehirlerde iş bulduğunu söyleyen İnönülüler, “Bir kahve, birkaç market ve meyhane dışında köyümüzde bir işletme yok, dolayısıyla insanların kendi evleri dışında toplanıp sohbet edeceği yerler de yok” dedi.

Kimi yurttaş çevre kirliliği ve bakımsızlıktan şikayet ederken, kimisi de yolların yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşlar, bölgeye insanların sadece panayırdan panayıra geldiğini vurguladı. Köye ve üretim sektörüne yatırımın artması gerektiğini belirten yurttaşlar, hayat pahalılığından da dert yandı.

İnönülüler, “Kuyulara gelen suyun, gelişini korumak için barajlarımız olmalı, tesislerimizi geliştirmeliyiz. Üretimin canlılıkla devam etmesi için, özellikle tarım sektöründe gelişme göstermeliyiz” diye anlattı.

Kimi yurttaş ise, ülke genelindeki sağlık sektörünün geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi, “Ya ilaç bulamıyoruz ya da pahalı tutarlar ödüyoruz” şeklinde konuştu.

İnönülüler ne dedi?

Mehmet Metay: “Tarım ve hayvancılık sektörü, türlü sorunlar çektiği için çoğu insan bu mesleği bırakıp başka şeylere yöneldi”

“Ben aslen Küçükkaymaklılıyım. Çocukken İnönü’ye taşındık. Ben küçükken bölgede en çok hayvancılık ve tarım, bahçecilik yaygındı. Ancak şimdi bölgedeki çoğu kişi, çalışmak için Lefkoşa veya Mağusa’ya gitmek zorunda kalıyor. Bölgeye insanlar Sinde Panayırı zamanında geliyor. Köyümüz geçiş noktasına yakın olduğu için, bazen güneyden insanlar geliyor. Tarım ve hayvancılık sektörü, türlü sorunlar çektiği için çoğu insan bu mesleği bırakıp başka şeylere yöneldi. Hayvancılıkta daha az sıkıntı yaşanıyor ama tarımda pahalılık ve su sorunu var. Bölgede genç nüfus var ama, sadece akşamdan akşama görebiliyorsunuz.”

Çetin Buro: “İnönü nüfusunun 4’te üçü memur veya bankacı”

“Bölgenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Ancak şimdi, İnönü nüfusunun 4’te üçü memur veya bankacı, bu yüzden az bir kesim kaldı. Tarımdaki en büyük sorun ise sudur. Bölgeye yatırım olduğu söylenemez, bir kahve, iki üç meyhane vardır. Genç nüfusu burada çalışırken göremezsiniz. Herkes mecburen köy dışına gidiyor. Gençler, üretimden ziyade, okuyarak başka meslek sahibi olmaya yöneliyor”

Halil Bomboz: “Bölgede insanların buluşabileceği sosyal bir alan veya gençler için fazla iş olanağı yok”

“Ben bu köylüyüm. Babam İngiliz üslerinde çalışırdı, bizi de öyle, zor şartlar altında büyüttü. Tarım ve hayvancılıkta çok iyi durumdayken, artık nüfusun yarısı bu işi bıraktı diyebiliriz. Bölgede insanların buluşabileceği sosyal bir alan veya gençler için fazla iş olanağı yok. Bu yüzden genç nüfus bölgeye yatırım da yapmıyor, burada da çalışmıyor. Birkaç market ve meyhane dışında pek bir şey yok. Köyümüzün yollarının yapılandırılmaya ihtiyacı var.”

Oya Sunisioğluları: “Üretimin canlılıkla devam etmesi için, özellikle tarım sektöründe gelişme göstermeli, su sorununu çözmeliyiz”

“Bölgedeki iş olanağı tarım ve hayvancılık olduğu için, bu sektörde yaşanan her şey bizi direkt etkiliyor. Bizim en büyük sorunumuz kuraklık ve su sıkıntısı. Kuyulara gelen suyun, gelişini korumak için barajlarımız olmalı, tesislerimizi geliştirmeliyiz. Bölgedeki gençler, diğer köylere kıyasla ailelerine üretimde yardım etmeye meyilli. Ancak üretimin canlılıkla devam etmesi için, özellikle tarım sektöründe gelişme göstermeli, su sorununu çözmeliyiz.”

Neriman Özyürek: “Bir hastaneye gittiğimde, çoğu zaman ya ilaç yok deniyor, ya da pahalı ücretler isteniyor”

“Ben İnönülüyüm. Çocuklarımı da burada büyüttüm. Bahçecilik ve tarımla ilgili çok şey yaptık, bu yüzden buradaki en büyük sorunun hayat pahalılığı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü alınan ilaçlar, yem, maliyetler artık çok pahalı ve bölgedeki insanlar bunu karşıladığında, gelirlerini koruyamıyor. Şu anda ise İngiltere’de yaşıyorum. Yaşlandığım için, orada ulaşımdan hastaneye, çoğu hizmeti ücretsiz olarak kullanabiliyorum. Ama burada bir hastaneye gittiğimde, çoğu zaman ya ilaç yok deniyor, ya da pahalı ücretler isteniyor.”

Hasan Sunisioğluları: “Bence en büyük sorun, çevre kirliliği ve bakımsızlıktır”

“İnönülü bir genç olarak, köyümüzün diğer köylere göre çok fazla sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bence en büyük sorun, çevre kirliliği ve bakımsızlıktır. Örneğin bir yol bozuldu, duvar yıkıldıysa, yıllarca ona hiçbir şekilde dokunulmuyor. Çevre düzenlemesi yapılması gerektiğine inanıyorum. Bölgedeki gençler için iş olanağı genelde bir markette, meyhanede veya üretim sektöründe çalışmak oluyor. Bunun dışında hiçbir işletme olmadığı için, diğer meslekler için ya göç etmek, ya da her gün bir şehre gidip gelmek gerekiyor.”