İNÖNÜ MEYDANI’NDA CTP’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

7 Ocak seçimlerine 1 gün kala, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) İnönü Meydanı’nda miting düzenledi.

‘Birlikte Son Bir Hissa’ sloganı ile düzenlenen ve saat 15.30’da başlayan mitinge, her bölgeden binlerce CTP’li katıldı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla coşkulu şekilde miting alanına gelen CTP’liler, İnönü Meydanı’nı hınca hınç doldurdu.

‘Son tuğlaları birlikte sökmek, barışı, adaleti ve demokrasiyi yeniden inşa etmek’ çağrısıyla İnönü Meydanı’nda toplanan yüzlerce CTP’li, yarınki seçimlerde sandıktan birinci parti çıkacaklarını haykırdı.

İnönü Meydanı'nda 'Birlik, mücadele, dayanışma' sloganları atıldı.

Erhürman: "Demokrasinin hiçbir gereğini yerine getermediler, köşe bucak kaçtılar"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mitingde konuşma yaptı.

Erhürman şöyle konuştu:

"İnönü Meydanı bugün ses veriyor, 'umut yok' diyenlere cevap veriyor: ne demek umut yok!

Onlar televizyona bizimle çıkmayacaklar, Başbakanlık'tan yayın yaparım diyecekler, kendilerı susacak, zannettiler ki bu halk da susacak... 'CTP artık bitti' dediler,'birinci değil ikinci parti çıkamaz,barajı geçemez' dediler.

CTP'yi kurda kuşa yedirtmeyen sarı karıncaları var dedik, şimdi kanatlandı İnönü Meydanı'nda... Demokrasinin hiçbir gereğini yerine getermediler, köşe bucak kaçtılar.

Köşe bucak kaçarak, ustalarının da yaptığı gibi yapacaklarını zannettiler. Pazartesi'nden sonra hukuk gelecek. O gereğini yapacak. Bu yarış iki zihniyet arasındadır.

Bir tarafta yalan,talan, yolsuzluk vardır. Diğer tarafta plan, haysiyet, adalet, hizmet vardır. İnadına birlik, inadına dayanışma...

24 saat içinde tek tek insanlara gideceğiz. Eskiden, UBP'ye, DP'ye oy vermiş ınsanların da gözlerinin içine bakıp, biz bunları çektik, çocuklarınızın, torunlarınızın da çekmesini mi istıyorsunuz diye soracağız.

Eğer istiyorlarsa, adres belli. İstemiyorsanız da belli... Vurun mühürü başağa! CTP'li adayların gözlerinde karanlık yok... 5 yıl daha yalancılara oy verirsek, 5 sene sonra birçok şey için çok geç olabilir. Herkes seçim nereye doğru gidiyor, gördü emin oldu. Son gece oyunlarına fırsat tanımayacağız."