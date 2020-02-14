İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği ‘Brexit sonrası’ Kuzey Kıbrıs’la ticaret ve uçuşlar konusunda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.

Kanal SİM, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ‘Brexit sonrası İngiltere ziyaretleri sonrasında yaptıkları açıklamalarda yer alan ‘ticaret’ ve ‘doğrudan uçuş’ konularını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne sordu.

İngiltere’nin Kıbrıs’taki temsilciliğinden Kanal SİM’e yazılı olarak iletilen cevaplarda, ‘İngiltere olarak Kıbrıs’ın Kuzeyi ile ticaret politikamızda bir değişiklik yoktur’ denildi.

Açıklamada ‘İngiltere, Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki ekonomiyi nasıl destekleyebilecekleri konusuna Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi kararları çerçevesinde bakmaya devam edecektir’ denildi.

İngiltere ile Ercan arasındaki direkt uçuşlar konusunda da herhangi bir tutum değişikliği olmadığına vurgu yapılan açıklamada ‘İngiltere’nin uluslar arası yükümlülükleri çerçevesinde İngiltere ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında direkt uçuşlar söz konusu değildir’ ifadesi kullanıldı.

‘Brexit sonrası’nda İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında yeni bir döneme girilip girilmeyeceği yönündeki soruya karşılık da İngiliz Yüksek Komiserliği ‘İngiltere’nin şu anki öncelikleri, başta Avrupa Birliği üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ekonomik işbirliği yapılan ülkelerle serbest ticaret antlaşmaları imzalamak olduğu belirtildi.