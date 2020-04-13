İngiltere’deki Kıbrıslı Rum öğrenciler için ilk uçak seferi yarın

İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Rum öğrencilerin adaya dönebilmesi için ilk uçak seferi yarın düzenleniyor.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, doktor muayenesinde hassas grupta oldukları tespit edilen öğrencilerin taşınması hafta sonuna kadar sürecek.

Öğrencilerin taşınacağı uçağa Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 120 yolcu alınacak.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hükümetin yurt dışındaki Kıbrıslıların Kıbrıs’a dönme taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söylemişti.



Almanya’dan, Selanik’ten ve Birleşik Krallık’tan yakın zamanda uçak seferleri yapılacağını kaydeden Hristodulidis, ülkeye dönmek isteyen tüm Kıbrıslılar için planların uygulamada olduğunu ifade etmişti.

Hristodulidis, 120’yi aşkın ülkede 16 bin 668 Kıbrıslı bulunduğunu öğrendiklerini de açıklamıştı.

Güney Kıbrıs’a bugüne kadar yurt dışındaki yurttaşların gelememesi eleştirilere neden oluyor.



