İngiltere’deki kayıplarımız hız kesmiyor

Küresel salgın coronavirüs (Covid-19), İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında kayıp vermeye devam ediyor.

Londra gazetesinin haberine göre, özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan Covid-19, Birleşik Krallık’ta pek çok Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirmesine neden oldu.

İngiltere’de yaşamını sürdüren Artun Gökşan’a göre ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler şöyle;

1. Elmaziye Kanlı (92)

2. Mustafa Ahmet (89)

3. Kâmil Ahmet (87)

4. Ahmet Rasit

5. Yıldıray Faik (62)

6. Şengül Besim

7. Mehmet Abdurrahman (78)

8. Hasan Ali

9. Hüseyin Yusuf Şufta

10. Zülfiye Osman

11. Güney Osman Tarzan (77)

12. Safi Levent (78)

13. Mustafa Mehmet

14. Niyazi Numanoğlu

15. Mehmet Erdoğan (78)

16. Rahme Ahmet Tayip

17. Doğan Ahmet Konkurt (72)

18. Arif Niyazi

19. Samime Bilginer (79)

20. Çetin Çetinkaya

21. Serdar Bali (49)

22. Tayfun Salih (54)

23. Ahmet Kâmil (62)

24. Osman Mehmet (67)

25. Özkan Hüseyin

26. Hatice Yusuf Veci (85)

27. Türker Enver (63)

28. Hilmi Miksi

29. Rifat Hasan Rezvan

30. Hüseyin Kavaz (Mono)

31. Sündüz Yusuf Ramadan

32. Ersin Mehmet Soyalan

33. Salise Tolgay Demirağ (74)

34. Şakir Cemal

35. Mustafa İbrahim (72)

36. Hanife Mehmet

37. Emine Aziz

38. Ergün Osman

39. Enver Arif (94)

40. Suna Arif

41. Yaşar Cevahir

42. Ayşe Ali

43. İbrahim Muharrem

44. Salih Bali

45. Aynur Hüseyin

46. Özcan Aygın

47. Sare Tek

48. Aynur Talat Gusella

49. Ferhat Hakkı (70)

50. Hüseyin Ahmet

51. İbrahim Mercan (77)

52. Mustafa Enver (67)

53. İsmet Ramadan

54. Burhan Mustafa

55. Sultan Şefket

56. Erdal Yılmaz (62)

57. Erbay Yılmaz (66)

58. Mustafa Şükrü

59. Ekrem Hasan

60. Salih Hasan

61. Mehmet Emirzade

62. İsmail Özbarış

63. Ahmet Ömer

64. İbrahim Özgür

65. Hüseyin Türkan

66. Özgün Celal

67. Fikriye Emir Halil

68. Sonay Kaygan

69. Hasan Semal

70. Rahmi Bıyık

71. Ayten Yusuf

72. Hilmi İbrahim

73. Layka Nemes Hüseyin

74. Hüseyin İbrahim

75. Ufuk Kalkan

76. Saydam Akpınar

77. İffet Bilaloğlu

78. Nezire Köşe

79. Mustafa Ahmet (91)

80. Cihan Sadık (84)

81. Münüse Nabi

82. Sonal Hasan

83. Muazzez Ahmet

84. Hüseyin Ahmet Mehmet

85. Ahmet Hasan

86. Cemal Hüseyin

87. Orhan Mehmet Mustafa

88. Hakkı Köse

89. Mukaddes Ali

90. Mustafa Paşa