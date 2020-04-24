İngiltere’deki kayıplarımız hız kesmiyor
Küresel salgın coronavirüs, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında kayıp vermeye devam ediyor.
Küresel salgın coronavirüs (Covid-19), İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında kayıp vermeye devam ediyor.
Londra gazetesinin haberine göre, özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan Covid-19, Birleşik Krallık’ta pek çok Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirmesine neden oldu.
İngiltere’de yaşamını sürdüren Artun Gökşan’a göre ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler şöyle;
1. Elmaziye Kanlı (92)
2. Mustafa Ahmet (89)
3. Kâmil Ahmet (87)
4. Ahmet Rasit
5. Yıldıray Faik (62)
6. Şengül Besim
7. Mehmet Abdurrahman (78)
8. Hasan Ali
9. Hüseyin Yusuf Şufta
10. Zülfiye Osman
11. Güney Osman Tarzan (77)
12. Safi Levent (78)
13. Mustafa Mehmet
14. Niyazi Numanoğlu
15. Mehmet Erdoğan (78)
16. Rahme Ahmet Tayip
17. Doğan Ahmet Konkurt (72)
18. Arif Niyazi
19. Samime Bilginer (79)
20. Çetin Çetinkaya
21. Serdar Bali (49)
22. Tayfun Salih (54)
23. Ahmet Kâmil (62)
24. Osman Mehmet (67)
25. Özkan Hüseyin
26. Hatice Yusuf Veci (85)
27. Türker Enver (63)
28. Hilmi Miksi
29. Rifat Hasan Rezvan
30. Hüseyin Kavaz (Mono)
31. Sündüz Yusuf Ramadan
32. Ersin Mehmet Soyalan
33. Salise Tolgay Demirağ (74)
34. Şakir Cemal
35. Mustafa İbrahim (72)
36. Hanife Mehmet
37. Emine Aziz
38. Ergün Osman
39. Enver Arif (94)
40. Suna Arif
41. Yaşar Cevahir
42. Ayşe Ali
43. İbrahim Muharrem
44. Salih Bali
45. Aynur Hüseyin
46. Özcan Aygın
47. Sare Tek
48. Aynur Talat Gusella
49. Ferhat Hakkı (70)
50. Hüseyin Ahmet
51. İbrahim Mercan (77)
52. Mustafa Enver (67)
53. İsmet Ramadan
54. Burhan Mustafa
55. Sultan Şefket
56. Erdal Yılmaz (62)
57. Erbay Yılmaz (66)
58. Mustafa Şükrü
59. Ekrem Hasan
60. Salih Hasan
61. Mehmet Emirzade
62. İsmail Özbarış
63. Ahmet Ömer
64. İbrahim Özgür
65. Hüseyin Türkan
66. Özgün Celal
67. Fikriye Emir Halil
68. Sonay Kaygan
69. Hasan Semal
70. Rahmi Bıyık
71. Ayten Yusuf
72. Hilmi İbrahim
73. Layka Nemes Hüseyin
74. Hüseyin İbrahim
75. Ufuk Kalkan
76. Saydam Akpınar
77. İffet Bilaloğlu
78. Nezire Köşe
79. Mustafa Ahmet (91)
80. Cihan Sadık (84)
81. Münüse Nabi
82. Sonal Hasan
83. Muazzez Ahmet
84. Hüseyin Ahmet Mehmet
85. Ahmet Hasan
86. Cemal Hüseyin
87. Orhan Mehmet Mustafa
88. Hakkı Köse
89. Mukaddes Ali
90. Mustafa Paşa