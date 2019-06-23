İSTANBUL’un yenilenen seçimini yine Ekrem İmamoğlu kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı, HDP ve İYİ Parti desteği ile girdiği seçimde, AKP Adayı Binali Yıldırım’a karşı önemli bir zafer kazandı.

Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandığı ve yinelenen 31 Mart seçiminin ardından, bu kez 500 bini aşan oy farkıyla seçimi kazandı.

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iSTANBUL SECiMi: E.imamoglu yuzde 53.72 / B. Yildirim: yuzde 45.37 (SANDIK: yuzde 96)

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ISTANBUL’da Ekrem Imamoglu kazandi - AKP adayi secim sonucunu acikladi - YILDIRIM, CHP adayini kutladi

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum



Saat: 19:02

yüzde 55,19

Oy farkı: 501.344

1. Aday: Yüzde 55,23

2. Aday: Yüzde 44,74

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ANKA haber ajansına göre son durum:

Açılan sandık sayısı: 8.350

Oy farkı: 279.885

1. Aday : Yüzde 56.00 (#herşeyçokgüzelolacak)

2. Aday: Yüzde 43.89

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AA, seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını saat 19.30'da başlatacağını duyurdu

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İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde ilk sonuçlar açıklandı.

Sözcü'deki habere göre, ANKA'nın açıkladığı ilk veriler şöyle:

Açılan sandık sayısı: 3246 – oranı yüzde 10.41

Oy farkı: 109.178

1. Aday : Yüzde 56.07

2. Aday: Yüzde 43.76

Önde olan adayın ismi seçim yasağı biter bitmez açıklanacak.

Anadolu Ajansı ise şu ana kadar veri girişi yapmadı.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

İmamoğlu’nun oy kullandığı Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242’sini Ekrem İmamoğlu, 62’sini AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.

Oyların 3’ü ise geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

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31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle bitti. Sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başladı.

Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullandı.

Oy kullanımı sırasında seçim kanunlarına uymayan 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday yarıştı.

31 Mart’taki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. 23 Haziran seçimi yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler de oy kullanamıyor.