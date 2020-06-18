İki önemli marka seçkin konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor

Borusan Oto Kıbrıs, Hamitköy’de yeni tamamlanan Lüks City Park Homes’da 19 Haziran saat 20:00’de Tüm 2020 model araçlarını ilk kez toplu olarak Kıbrıs’ın iş insanlarına ve seçkin konuklar için sergilemeye hazırlanıyor.

Borusan Oto Ülke Müdürü Özden Mehmed; Gecede Range Rover Sport, Range Rover Velar, Evoque ve yep yeni Discovery Sport kişiye özel tanıtımlarının yapılacağını, ayrıca geceye katılacak konuklara KDV indirim döneminde araç alımlarında kullanmak üzere 10,000TL hediye çeki verileceğini belirtti. Mehmed, 2020 Model Range Rover modellerini eşsiz City Park Homes ortamında yakından görmek isteyen herkesi bu geceye davet etti.

City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi ise, Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de eşsiz olanaklar sunan City Park Homes’da ülkenin önde gelen firmalarından birisi olan Borusan Oto Kıbrıs’ın tanıtım gecesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sadeghi ayrıca, City Park Homes’un ev sahibi olmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Türk koçanlı City Park Homes projesinin Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de; yeni çevre yoluyla birlikte tüm ilçelere rahat ulaşım mesafesi ile daha da değer kazandığını belirten Sadeghi, Merkezi avantajlı konumu ile duraklara, özel - devlet okullarına, üniversitelere olan yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda; hem şehir hayatına hem de doğayla iç içe çok özel bir noktada bulunduğunun altını önemle çizdi. City Park Homes 7/24 özel güvenlik, artı kamera sistemleri olan, geniş otopark alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, tenis kortu, ek su depoları, asansör ve jeneratör altyapısı gibi hayatı kolaylaştıran ana unsurların yanı sıra birçok ayrıcalıklı detay ile özel tasarlandığına vurgu yapan Sadeghi, bu geceye katılanlara özel 20,000 TL’lik özel indirim çeki verileceğini belirterek; bu gece haricinde de City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve emlak firmalarını hafta içi 09:00 - 18:00 Cumartesi 09:00 - 13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.