İBRE TERS DÖNDÜ!

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasında 7 ayda 2 milyonun üzerinde karşılıklı geçiş oldu, güneyden kuzeye geçişlerin ilk kez daha fazla olduğu resmi kayıtlara geçti.

Özellikle son dönemde TL’deki değer kaybına paralel, dövizde yaşanan artış Kıbrıslı Rumları adanın kuzeyine yöneltti.

Resmi verilere göre; Ocak ile Temmuz aylarını kapsayan dönemde adanın kuzeyine 2 milyon 684 bin 175 kişi giriş yaparken, 2 milyon 673 bin 221 kişinin de çıkış yaptığı görüldü.

Giriş-çıkış işlemlerinin aydan aya kademeli olarak arttı.

7 ayda, 1 milyon 44 bin 392 KKTC vatandaşı kuzeyden güneye geçerken, 893 bin 967 yabancı uyruklu, 749 bin 285 Kıbrıslı Rum barikatları kullanarak adanın kuzeyine geldi.

Aynı dönemde İngiltere’den 185 bin 350 kişi, Yunanistan’dan gelen 70 bin 380 kişinin de güneyden kuzeye geçiş işlemi yaptığı kayıtlara geçti.

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasında son 7 ayda 2 milyonun üzerinde karşılıklı geçiş oldu, güneyden kuzeye geçişlerin daha fazla olduğu resmi kayıtlara yansıdı

Güneyden kuzeye geçişler ele alındı

Turizm Bakanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçerken kaydedilen rakamlar olduğu da belirtildi.

Ayrıca bu verilerin, KKTC'de yaşayan veya KKTC'ye adanın kuzeyinde bulunan bir deniz veya hava limanından giriş yapıp, daha sonra Güney Kıbrıs'a geçen bir kişinin Kuzey'e geri dönüşünde tutulan kaydını da içerdiği ifade edildi.

Özellikle son dönemde TL’deki değer kaybına paralel, Euro kazanan Kıbrıslı Rumları adanın kuzeyine yöneltti. Resmi verilere göre Ocak ile Temmuz aylarını kapsayan dönemde adanın kuzeyine 2 milyon 684 bin 175 kişi giriş yaparken, 2 milyon 673 bin 221 kişinin de çıkış yaptığı görüldü.

Aydan aya giriş-çıkışlar

Buna göre; Ocak ayında toplamda 317 bin 988 kez kuzeye giriş, 320 bin 639 kez de kuzeyden çıkış işlemi yapıldı

Şubat ayında ise bu sayıda artış yaşandı. Güneyden kuzeye Şubat ayında 321 bin 201 kez giriş yapılırken, kuzeyden güneye geçiş de 321 bin 2 kez olarak kayıtlara geçti.

Mart’ta giriş-çıkış işlemlerinde daha da artış görüldü, bu ay içerisinde karşılıklı olarak 371 bin 169 kez giriş, 367 bin 727 kez de çıkış yapıldı.

Kademeli arttı, Temmuz’da zirveye ulaştı

Resmi verilere göre; Nisan ayında güneyden kuzeye 382 bin 982 kez giriş, kuzeyden güneye de 383 bin 357 kez çıkış işlemi gerçekleşti.

Öte yandan Mayıs ayında ise kuzeye giriş işlemi 408 bin 403, güneye geçiş işlemi sayısı da 405 bin 956 olarak kayıtlara geçti.

Haziran’da ise adanın güneyinden kuzeyine 450 bin 35 kez giriş, kuzeyden güneye de 428 bin 636 kez çıkış işlemi yapıldı.

Giriş-çıkış işlemleri Temmuz ayında zirveye ulaştı. Geçtiğimiz ay adanın kuzeyine 450 bin 35 kez giriş işlemi, 445 bin 904 kez de çıkış işlemi gerçekleştiği kayıt altına alındı.

YABANCI UYRUKLULAR, KIBRISLI RUMLARDAN DAHA FAZLA… 7 ayda, 1 milyon 44 bin 392 “KKTC vatandaşı” kuzeyden güneye geçerken, 893 bin 967 yabancı uyruklu ve 749 bin 285 Kıbrıslı Rum barikatları kullanarak adanın kuzeyine geldi.

GEÇİŞ NOKTASINI KULLANAN YABANCILARIN PROFİLİ…

Kıbrıslı Rumlar ilk sırada…

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği resmi verilerine göre; adadın güneyinden kuzeyine en fazla Kıbrıslı Rumlar, İngiltere ve Yunanistan’dan gelen yabancılar giriş yaptı.

7 ayda, 749 bin 285 Kıbrıslı Rum, barikatları kullanarak, adanın kuzeyine geldi.

Bu oranda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %46 artış yaşandı.

İngiltere’den gelen yabancı sayısı: 185 bin 350

Bununla birlikte İngiltere’den gelen yabancılarda yüzde 12 oranında yükselme görüldü.

2017’in ilk 7 ayında 185 bin 350 kişi geçiş noktalarını kullanırken, bu sayı 2018’in aynı döneminde 196 bin 196’ya yükseldi.

Aynı dönemde İngiltere’den gelip, adanın kuzeyine giriş yapan Kıbrıslı Türk sayısı ise 26 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Yunanistan’dan gelerek adanın güneyinden kuzeyine 7 aylık dönemde 70 bin 380 kişinin giriş yaptığı görüldü.

En fazla artış Finlandiya ve Slovakya’dan gelen yabancılarda…

Resmi verilerde geçiş noktalarından giriş yapan yabancıların ülkelerine göre dağılımı paylaşıldı, 2017 yılına göre mukayese de yapıldı.

Geçiş noktalarından en çok giriş-çıkış işlemi yapan Finlandiya ve Slovakya’dan gelen yabancılar oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Finlandiya’dan gelen yabancılarda %70, Slovakya’dan gelen yabancılarda ise %69 artış yaşandı.

7 aylık dönemde Finlandiya’dan gelen 5 bin 106 kişi, Slovakya’dan gelen 17 bin 691 kişi adaya geçiş noktalarını kullanarak giriş yaptı.