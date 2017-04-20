HIRSIZLIK DAVASINDA KARAR

Didem Menteş

Girne bölgesinde 2016 Ağustos- Ekim ayları arasında birçok hırsızlık olaylarına karışan, aleyhlerine birçok hırsızlık davası getirilen Rus uyruklu Stanislu Pschecnyy 9 ay, Rus uyruklu Anten Pshechnny ve Nuyan Batuhan Yücel 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Birçok markete girerek hırsızlık yapan sanıklar toplam 16 bin 28 TL değerinde eşya ve nakit paraları sirkat etmekten yargılanarak, ‘geceleyin ev açma’, İkametgahtan sirkat’ ve ‘kasti hasar’ davalarından suçlu bulunup mahkum edildi.

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