“Hikayem”in geliri Onkoloji'ye bağışlanacak

Kanser tedavisi gördüğü sürede yazdığı günlükleri “Hikayem” adıyla kitaplaştıran Neriman Atai Şemiler, kitabın satışından elde edilen geliri kanserin erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihazların temini için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışlayacağını açıkladı.

Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Neriman Atai Şemiler’in Telsim Vodafone ve Propertync Dergisi sponsorluğunda yayımlanan kitabının tanıtımı dün Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.

Kitap tanıtımına Şemileri’in ailesi, dostları, sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı & Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi, Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers de katıldı.

Etkinlikte konuşmalar yapıldı.

GÜRKUT: MAMOGRAFİ CİHAZI İÇİN

Şemiler’in doktoru, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Hekimi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, kitabın satışının bağış kampanyasına dönüştürülmesi için gerekli yasal işlemleri başlattıklarını söyledi.

Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde yürütülecek bağış kampanyası ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne meme kanserinin erken tanısında ve taramada kullanılmak üzere mamografi cihazı bağışlamak istediklerini söyledi.

Gürkut, Şemiler’in yazdıklarını okumanın kendisine kanser tedavisine sağlıkçı değil hasta gözünden bakabilme şansı verdiğini de belirtti.

Özlem Gürkut, “Günlük kaygılar ve kavgalar içinde daha hızlı bir araba, daha yeni bir telefon sahibi olmaya çalışırken hayat bize kötü sürprizler yapabiliyor. Kanser de bunlardan biri. Kanserle başlayan süreç hayatta bizim için neyin önemli olduğunu, kim olmak istediğimizi anlamamıza ve bu süreçten güçlenerek çıkmamıza vesile olabiliyor. Neriman Atai Şemiler bu süreci güçlenerek bitirenlerden” dedi.

"SEVGİ DOLU BİR ORTAM"

Hikayem kitabının basımına sponsor olan ve kampanya iletişim desteğini de sağlayacak olan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, birçok kitap tanıtımında bulunduğunu, hiç bu kadar sıcak ve sevgi dolu bir ortam görmediğini vurguladı. Kitabın sponsorluğunu Propertync Dergisi ile birlikte üstlenmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Tanpınar, Şemiler’e bu fırsatı kendilerine verdiği için teşekkür etti.

ŞEMİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Kitabın yazarı Neriman Atai Şemiler, “Küçücük bir tümörle başlayan yolculuğum, sizlerle sevgi yumağına dönüştü, hepinizi çok seviyorum. Tedavim boyunca hepiniz yanımdaydınız. Çok teşekkür ederim” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde iyi bir sistem, güler yüzlü, çalışkan bir ekip olduğunu belirten Şemiler, bu servise nasıl katkıda bulunabileceğini düşünürken doktoru Özlem Gürkut’un günlüklerini kitaplaştırma konusunda kendisini yüreklendirdiğini anlattı.

Kitabını birçok arkadaşının okuduğunu, olumlu görüşler bildirdiğini ifade eden Şemiler, sponsorlara ve kitabın basımında emeği geçenlere teşekkür etti.