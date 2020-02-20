‘Her Kıbrıslı Türk 2.000 Euro fakirleşti”

Dünya Bankası tarafından hazırlanan' Kıbrıs Türk Ekonomisi: Ekonomiyi Daha Yüksek Bir Büyüme Yoluna Yönlendirmek İçin Geleceğe Bakış' raporunda önemli tespitler ve öneriler yer alıyor.

Rapora göre her Kıbrıslı Türk son 8 yılda 2 bin Euro daha fakirleşti.

2018'de TL'deki görülmemiş değer kaybının büyük yıkım yarattığına dikkat çekilen Dünya Bankası raporunda, büyüme hızının yüzde yarım seviyesine düştüğü vurgulandı.

Son iki yılda büyüme hızının negatife düşmemesinin hizmetler ve inşaat sektörleri sayesinde olduğuna vurgu yapılan raporda, Türkiye'den gelen mali yardım miktarında görülen azalma nedeniyle ciddi bir mali konsolidasyon yaşandığı not edildi.

Dünya Bankası raporunda kötüye gitmekte olan Kıbrıs Türk ekonomisi için öneriler de sıralandı.

Ekonominin kötü gidişten kurtulabilmesi için 'işgücü piyasasında esnekliği artırmak', 'enerjide dış yakıta bağımlılıktan kurtulmak için yenilenebilir enerjiye yönelmek' ve 'sosyal reformları hayata geçirmek' gerektiği kaydedildi.