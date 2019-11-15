Hemoroid (Basur) Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Hemoroid Tedavisi

Hemoroid, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen çok yaygın bir anorektal durumdur. Tüm insanların yarısından fazlası bir noktada semptomatik hemoroid geliştirirler, bu yüzden hemoroiden tedavisi oldukça merak edilen bir konudur.

Çoğu hasta, yüksek lifli bir diyet, bitkisel takviyeler, zerdeçal, çay ağacı yağı ve hemoroid kremleri gibi cerrahi olmayan doğal tedavilerle hemoroidden kurtulabilmektedir. (1)

Hemoroid tedavisi sıklıkla birinci basamak kliniklerde, acil servislerde, gastroenteroloji ünitelerinde ve cerrahi kliniklerde yapılır, ancak hemoroidin ne zaman başladığını ve ne zaman bir doktor görmeniz gerektiğini nasıl anlarsınız?

Bu konu hemoroid geliştiren ve ağrının nasıl ele alınacağı ve tedavi edileceğini bilmeyen insanlar arasında yaygın bir endişedir. Hemoroiden hızlı bir şekilde kurtulmanın doğal tedavi yolları vardır ve bu doğal tedaviler başlangıç seviyesinde ki hemoroid ağrılarını gidermeye yardımcı olurlar.

Hemoroid'den Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Beslenmenizi Düzenleyerek İşe Başlayın

Yüksek Lifli Gıdalar Tüketmeye Özen Gösterin

Hemoroiden kurtulmak için, dışkıyı yumuşatan yüksek lifli yiyecekleri bolca tüketerek kabızlık ve sert dışkıdan kaçınmanız önemlidir. Hemoroidden kurtulmanız için günlük olarak tavsiye edilen 30–35 gram lifli besin tüketmektir. Avokado, çilek, incir, brüksel lahanası, meşe palamudu, fasulye, mercimek, kuru yemişler, keten tohumu, chia tohumu ve quinoa gibi gıdalar tüketmelisiniz. Klinik çalışmalarda, yüksek lifli beslenmenin, semptomları ve kanama riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmıştır. (2)

Bol Su Tüketin

Dehidrasyon kabızlığa yol açabilir, lifli gıdaların sindirim sistemi boyunca düzgün bir şekilde hareket etmesi için sıvı tüketimi gereklidir. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çok çalışma, sıvı kaybı ve sıvı kısıtlamasının hemoroid semptomlarını kötüleştiren kabızlığı arttırabileceğini göstermektedir. Kabızlığı rahatlatmak ve hemoroidden kurtulmak için iyi bir yol olarak, her öğünden önce en az bir bardak su için. (3)

Fermente Gıdalar Tüketin

Kefir, kimchi ve çiğ gıdalar ve yoğurt gibi fermente gıdalar, sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan sağlıklı bakteriler açısından zengindir. Bazı çalışmalar, fermente gıdaların ve probiyotiklerin bağırsak sistemi sağlığını iyileştirdiğini, besinlerin biyoyararlanımını sentezlediğini ve geliştirdiğini, bağırsak pH'ını değiştirdiğini ve sindirime yardımcı olduğunu kanıtlamıştır. (4)

Alkol ve Baharatlı Gıda Tüketimini Sınırlandırın

Alkol, hemoroid belirtilerini daha da kötüleştirerek, sindirim sistemi üzerinde dehidrasyona neden olabilir. Baharatlı yiyecekler ise hemoroid belirtilerini yoğunlaştırabilir. Bazı çalışmalar, hem alkol hem de baharatlı gıda tüketiminin, hemoroid için risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bu yiyecekleri hemoroidden kurtulana kadar sınırlayın. (5)

Tuvalet Alışkanlıklarınızı Düzenleyin

Tuvalete Gitmek İçin Beklemeyin

Bağırsak hareketleri sırasında sızıntı ağrılı olabilir ve hemoroid problemlerini daha da kötüleştirebilir. Tuvalete gitmek için çok uzun süre beklemeyin. Vücudunuzun sinyallerine dikkat edin ve tuvaleti kullanmak için bir dürtü hissettiğinizde hemen gidin. Aksi takdirde dışkı daha da zorlaşır ve bu otomatik olarak size zorluk yaşatır. Tuvalete gittiğinizde, zamanınızı ayırın ve vücudunuzu rahatlatın. (6)

Kabızlığı Önlemeye Çalışın

Kabızlık, banyoyu kullanırken sizi oldukça zorlar ve bu da hemoroid ağrısını ve iltihaplanmayı artırabilir. Kabızlığı önlemek için bol sıvı tüketin, düzenli fiziksel aktivite yapın ve dışkıyı yumuşak yapan yüksek lifli yiyecekler yiyin. Bu adımlar aynı zamanda hemoroidden kurtulmanıza da yardımcı olacaktır.

Tuvalette Uzun Süre Oturmaktan Kaçının

Tuvalete fazla zaman geçirmek hemoroidi kötüleştirebilir. Tuvaleti kullanırken odaklanın veya dikkatinizin dağılmamasına özen gösterin; Bu sayede zorlanmadan daha kısa sürede ve ağrısız işinizi halletmiş olacaksınız. Telefonunuzu yanınıza almayın.

Hijyene Dikkat Edin

Dışkının iyice temizlenmemiş olması, hemoroidi daha da kötüleştirebilir, bu nedenle tuvalete gittikten sonra iyice temizlenmeniz önemlidir. Ancak, bu işlemi çok sert bir şekilde veya kimyasallar, alkol ve parfüm içeren sabunlar kullanarak yapmayın. Bunun yerine, temizlenmek için sadece su kullanın ve daha sonra altınızı kurutun.

Sıcak su içinde 10 dakika, günde iki kez oturmayı içeren bir sitz banyosu, anal kaşıntı, ağrı ya da yanmalara yardımcı olur ve hemoroidi hızlı tedavi etmenin en iyi yollarından biri olarak bilinir.

Faydalı Takviyeler Alın

Butcher’s Broom (Tavşan Memesi)

Tavşan memesi, şişlik ve hemoroid iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Almanya'da yapılan bir 2002 araştırması, tavşan memesinin, kronik venöz yetmezliğimdem muzdarip hastalar için etkili bir tedavi aracı olduğunu bulmuştur. Bu durum, damarlardaki kan akışının yetersiz olduğu bir durumdur. (7)

Pycnogenol (Çam Kabuğu Ekstresi)

Fitoterapi Araştırmaları'nda yayınlanan bir çalışma, akut hemoroidal atakların tedavisi için oral ve topikal olarak uygulanan Pycnogenol® hemoroid kreminin 84 olgu ile kontrollü, randomize bir çalışmada etkinliğini araştırmıştır. Bir tedaviden 48 saatten daha kısa bir sürede, hastalar kaydedildi ve belirtileri ve semptomları puanlandı.

Skorlardaki olumlu düşüş, Pycnogenol® grubunun, plasebo verilen kontrol grubuna göre belirgindi. Çalışma oral ve topikal Pycnogenol® 'un akut hemoroidleri iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. (8)

At Kestanesi

At kestanesi yaygın olarak zayıf kan akışı ve şişmeler için bitkisel bir ilaç olarak kullanılır. Alternatif Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, at kestanesinin mikrodolaşım, kılcal damar ve damar tonunu iyileştirdiği, ayrıca hemoroidden kurtulmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. (9)

Cadı Fındığı

Cadı fındığı cilt iyileştirici, sıkılaştırıcı ve antioksidan özellikleri için kullanılan bir bitkidir. Cadı fındığı topikal uygulaması, enflamasyonu ve ağrıyı azaltarak hemoroidli yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Psyllium Husk (Karnıyarık Otu)

Psyllium, toz halinde satılan doğal bir lif kaynağıdır. Çalışmalar, psyllium gibi bitki liflerinin tuvaleti esnasında kanamayı azaltabileceğini ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Psyllium kullanırken bol su içtiğinizden emin olun.

Sindirim Hastalıkları ve Bilimleri'nde yayınlanan bir 2011 hayvan çalışmasında, psyllium'un fareler üzerinde bağırsak uyarıcı ve laksatif etkisi olduğu ve yüksek dozlarda antisekretuar (vücut sıvısının normal sekresyon oranını azaltarak) ve antidiyare aktivitesi olduğu bulunmuştur. (10)

Faydalı Uçucu Yağlar Kullanmayı Deneyin

Selvi Esansiyel Yağı

Selvi esansiyel yağı aşırı kan akışını durdurur ve kanın pıhtılaşmasını düzenler. Bu hemostatik ve büzücü özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Selvi yağı kan damarlarının büzülmesine yardımcı olur ve dokuları sıkılaştırır. Ayrıca, bazı insanlar için kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek kaygıyı da azalttığı bilinmektedir. Bir pamuğa 3 ile 4 damla ekleyerek ve ilgili alana uygulayarak selvi yağını topikal olarak kullanabilirsiniz. (11)

Helichrysum Esansiyel Yağı (Ölmez Çiçek)

Helichrysum esansiyel yağı, yiyecekleri parçalamak ve sindirim sorunlarını önlemek için gerekli olan mide suyunun salgılanmasını teşvik etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda topikal olarak uygulandığında bir anti-enflamatuar ajan olarak hizmet eder. Helichrysum kullanmak için, karın veya iltihaplı bölgeyi iki ile üç damla dökerek, ovun. (12)

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid belirtilerini daha önce hiç yaşamadıysanız, hemoroiddin nasıl geçeceğini bilmek neden bu kadar önemli diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü herkes hemoroid geçirme riski taşır.

Basur, kan damarlarıyla dolu ve rektumun sonunda, anüsün hemen içinde bulunan minder dokusudur. Anal sfinkter denen dairesel bir kas ile birlikte, hemoroid bağırsak hareketini kontrol etmeye yardımcı olur. İnsanlar “hemoroidi” olduklarını söylediğinde, gerçekten ne anlama geldiğini bilmemektedir.

Bu dokuların büyümesi ile hemoroid olursunuz. Büyümüş hemoroidler sıklıkla kaşıntı, mukus akıntısı veya kanama gibi semptomlarla ilişkilidir. Kanama, sert dışkı hemoroidlerdeki kan damarlarının ince duvarlarına zarar verdiği zaman gerçekleşir.

İki temel tip iç ve dış hemoroid vardır. İç hemoroidler daha sık görülür ve dış hemoroidler, dış ağrıya sebep olan yumrular şeklinde görülür. Şişmiş bir dış hemoroid de kanama oldukça yaygındır. Şişmiş iç hemoroidler anüsten çıkabilir ve yumuşak doku kitlesi olarak görülebilir. Bunlara protruding veya prolapslanmış hemoroidler denir. Daha büyük hemoroidler, çok rahatsız edici hale gelebilir ve anüste aşırı kaşıntıya sebep olabilir. (13)

Hemoroid Çeşitleri

Basur çeşitleri iç basur ve dış basur olarak ikiye ayrılır. Hemoroid hastalarının çoğu iç hemoroid şikayeti yeşamaktadırlar ve bunların da kendi içinde ayrıldığı dört evresi vardır.

Dış Hemoroid

Dış basur anal çıkışın dışında yer alır. Dış hemoroidler estetik olarak görünüm bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaratmaktan başka bir şikayet göstermezler. Makat kenarında et beni gibi şişlikler meydana gelir.

Eğer hastada başka şikayetler söz konusuysa büyük ihtimal iç basur ya da farklı bir makat hastalığı söz konusu olmaktadır. azen bir dış hemoroidde kan pıhtısı oluşur, iltihap ve ağrılı bir yumru gelişir. Bu duruma ise tromboze hemoroid adı verilir.

İç Hemoroid

İç basur anüsün ve alt rektumun içinde oluşur ve kendi içerisinde 4 evrede incelenmektedir.

Hemoroid Evreleri

1. Evre Hemoroid

Anüs dışından görülemeyen hafif genişlemiş hemoroidler.

2. Evre Hemoroid

Dışkı geçerken anüsten dışarı çıkabilen daha büyük hemoroidlerdir, kendi başlarına tekrar içeri dönebilirler.

3. Evre Hemoroid

Dışkı geçerken veya fiziksel aktivite sırasında anüsten çıkan hemoroidler ve kendi başlarına içeri dönmezler. Sadece anüs içine geri itilebilirler.

4. Evre Hemoroid

Her zaman anüsün dışında olan ve artık içeriye itilemeyen hemoroidler. Anal astarın küçük bir kısmı, alt rektumdan ve rektal prolaps olarak bilinen anüsten de aşağı doğru inebilir.

Hemoroid Belirtileri

Hemoroidin en sık görülen belirtisi anal kanamalardır ve ana şikayetler anüs ve anal deşarjdan çıkan perianal bir kitleyi içerir:

Anüs çevresinde tahriş ve kaşıntı.

Dışkı sızıntısı.

Dnüste hassas topaklar.

Ağrılı bağırsak hareketleri.

Bağırsak hareketleri sırasında deri çıkıntısı.

Bağırsak hareketinden sonra tuvalet kağıdında görülen kan.

4. derece hemoroidler, ağrılı tromboze hemoroid şeklindedir. Bu, kan akışı olmayan bir (genellikle) dış hemoroide değinmektedir, çünkü bunlara bağlı olan damar bir tromboza (kan pıhtısı) sahiptir. Tromboze bir hemoroid için sorumlu tromboz çoğunlukla büyük bir tedavi olmaksızın iki ile üç hafta içinde geçebilir. Hemoroidin şişmesi ve iltihabından kaynaklanan ağrı genellikle geliştikten sonraki ilk 24-48 saatte en kötü derecededir. Hemoroidli insanlarda portal hipertansiyon riski artmaktadır. (14)

WebMD'ye göre, “Portal hipertansiyon, portal venöz sistem olarak adlandırılan bir damar sistemi içindeki tansiyonun artmasıdır. Mide, bağırsak, dalak ve pankreastan gelen damarlar daha sonra daha küçük damarlara girerek karaciğere doğru ilerleyen portal damar içinde birleşir. ” Birçok insan, “Hemoroid geçer mi?” Diye merak ediyor. Çoğu şişmiş hemoroid, doktorunuzun önerdiği diğer ek tedavi yöntemlerinin yanı sıra, beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını da içeren bir tedavi yolu izlediğinizde geçer.

Hemoroid ne kadar sürer?

Hemoroid semptomları çoğu insan için birkaç gün içinde ortaya çıkar ve geçer, ancak bazı durumlarda tekrar tekrar tıbbi müdahale gerektirebilir. Semptomlar bir ya da iki haftadan daha uzun bir süre devam ederse ve evde tedavi ile iyileşmezse, muhtemelen doktoru ziyaret etme vakti gelmiştir.

Sık sık hemoroid olanlar için, diyet müdahalesi, dış ve iç hemoroidlerden kurtulmanın en iyi yollarından biridir. İnsanlar herhangi bir anal ağrının hemoroid olduğunu düşünsede, dermatolojik hastalıklar, divertikülit, apse ve fistül, ülser, fissür, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, siğiller, HIV, enfeksiyonlar ve iltihaplanmalar gibi semptomlara neden olabilecek bir dizi başka anorektal bozukluk olabilir. Bu koşulların nedeni rektal muayeneye gittiğinizde doktorunuz tarafından kararlaştırılır.

Divertikülit ve Hemoroid

İnsanlar bazen divertikülit ve iç hemoroidi karıştırabilirler. Divertikülit, kolon duvarlarındaki keselerin iltihaplandığı ve kolon içine doğru bastırıldığı bir durumdur. Semptomların ve kök problemlerinin bir kısmı hemoroid ile benzer olsa da, divertikülit biraz daha ciddi olma eğilimindedir, yaş ve zayıf lif alımından kaynaklanabilmektedir.

Hemoroid Nedenleri Nelerdir?

Araştırmacılar, anal yastıkların destekleyici dokularının parçalanmasının, hemoroid gelişmesine neden olduğunu öne sürmektedir. Hemoroid olmak için bazı faktörler vardır:

Aşırı kilolu olmak

Düzenli olarak ağır nesne kaldırma

Yaşlanma

Hamilelik ve doğum

Genetik

Kabızlık veya kronik ishal

Laksatifler veya lavmanların aşırı kullanımı nedeniyle hatalı bağırsak fonksiyonu

Tuvalette fazla zaman harcamak

Hamilelik sırasında karnın içinde oluşan basınçta artış, kabızlık ve uzun süre boyunca tuvalette oturmak, hemoroiddin gelişmesine katkıda bulunan önemli faktörlerdir. Yaşlanmanın ve genetik faktörlerin bir sonucu olarak destekleyici dokunun zayıflaması başka bir risk faktörü oluşturur.

Düşük lifli beslenme, baharatlı yiyecekler ve alkol alımı dahil olmak üzere birçok beslenme faktörü, hemoroid semptomlarının olası nedenleri olarak görülmüştür, ancak bunun kanıtlandığı yeterli araştırma yoktur. Ayrıca, daha yüksek sosyoekonomik sınıfı olan Kafkasyalıların daha fazla sayıda hemoroid sıkıntısına maruz kaldıkları da yayınlanmıştır, ancak bu veriler insanların sağlık hizmeti alma uygulamalarına dayandığı için sınırlı olabilir. (15)

Hemoroid için Konvansiyonel Tedavi

Genişlemiş hemoroid için doktora gittiğinizde, anüsde iltihaplı olup olmadığına ve hemoroidlerin dışta mı içeride mi olduğuna bakıp, derecesi belirlenecek. Semptomlarınızın şiddetine bağlı olarak, doktorun tanı koyduktan sonra seçebileceği birçok muayene türü vardır.

Doktorlar genellikle parmakla anüsün içine hafifçe sokulmasını içeren bir dijital rektal muayene yaparlar. Doktor, sfinkter kaslarını ve anüsteki zarların dokusunu incelemesine izin veren dairesel hareketler kullanarak anal kanalın iç kısmını kontrol ederler. Doktorunuz genişlemiş hemoroidlere sahip olduğunuzu düşünüyorsa, muhtemelen bir proktoskopi yapar.

Bu, rektumu kaplayan zarları inceleyen bir ışık ve lens üzerine kısa bir tüpün (proktoskop) yerleştirilmesini içerir. Doktor genişlemiş hemoroid olup olmadığını ve ne kadar büyük olduklarını görmek için bakar. İnsanlar bu prosedürlerle gelen acı ve rahatsızlıktan korkmaktadır, ancak genellikle zararsızdır ve tedavinin yönünü belirler.

Hemoroidli hastaların çoğunda, diyet tedavisi, lif takviyeleri, hemoroid kremleri, skleroterapi, lastik bant ligasyonu ve infrared koagülasyon gibi tıbbi tedavilerle semptomlar hafifletilir.

Skleroterapi

Skleroterapi, bir kimyasalın (sklerozan) hemoroidi yok etmek için bir damar içine enjekte edilmesini içeren bir prosedürdür. Sklerozan damarın en iç yüzeyine zarar vermek için kullanılır, bu da damardaki kan dolaşımını engelleyen bir kan pıhtısı oluşturur.

Zamanla, damar skar dokusuna dönüşür ve kaybolur. 2010 yılında, bir grup 338 Japon medikal kurumu, alüminyum potasyum sülfat ve tannik asit (ALTA) kullanılarak skleroterapi için iyi sonuçlar bildirmiştir. ALTA'nın 2, 3 ve 4 hemoroid içine enjekte edilmesi üzerine, 3,519 hastanın %98'i 28 gün içinde olumlu etkiler bildirmiştir. İki yıl sonra nüks oranı %18 idi ve komplikasyonlar arasında ateş, düşük tansiyon, perineal ağrı ve rektal ülser vardı, ancak hafiflerdi. (16)

Lastik Bant Bağlantısı

Bu prosedür bir lastik bant ile hemoroidi kaldırmak için kullanılır. Doktorunuz, ligator olarak adlandırılan küçük bir aleti daha hafif bir tüp yoluyla anal kanala yerleştirir. Daha sonra doktor, hemoroidi forseps ile kavrar, ligatorun silindirini yukarı doğru kaydırır ve lastik bandını hemoroidin tabanı etrafında serbest bırakır.

Lastik bant, hemoroidin kan kaynağını keser. Sindirim Cerrahisinde yayınlanan bir 2000 çalışması, lastik bant ligasyonunun semptomatik ikinci ve üçüncü dereceli hemoroidleri tedavi etmek için yararlı, güvenli ve başarılı bir yöntem olduğunu ve dördüncü derece olgularda başarılı bir şekilde uygulanabildiğini, ancak nüks oranının ve ek tedavilerin oranının arttığını göstermiştir. (17)

Kızılötesi Koagülasyon

Kızılötesi koagülasyon, iç hemoroidler için kullanılan bir prosedürdür. Doktor, yara dokusuna neden olan ve hemoroide giden kanı kesmek için yoğun bir kızılötesi ışın yaratan bir cihaz kullanır. Hemoroid ölünce, alt rektumun altındaki anal kanalda bir skar oluşur ve skar dokusu, anal kanalın içine girememek için yerinde bulunan damarları tutar. Bir 2003 çalışmasında, infrared koagülasyon ve lastik bant ligasyonu, etkinlik ve rahatsızlık açısından karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, tedaviden sonraki ilk hafta boyunca postoperatif ağrının, bant ligasyon grubunda daha yoğun olduğunu buldular; Ağrı ve sürekli dışkı hissi bant ligasyonun da daha yoğundu. Kızılötesi pıhtılaşma grubundaki hastalar daha erken günlük işlerine döndü, ancak daha yüksek bir nüks veya başarısızlık oranına sahipti.

Araştırmacılar, semptomların kontrol altına alınmasında ve hemoroidin yok edilmesinde daha etkili olmasına rağmen, bant ligasyonunun hastaya daha fazla ağrı ve rahatsızlık vermesi ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır - hemoroidlerden kurtulmanın yollarını ararken aklınızda bulundurmanız gerekiyor. (18)

Hemoroid Cerrahisi

Cerrahi müdahale geçmişte olduğundan daha az sıklıkla uygulanmaktadır, ancak hemoroidal hastalığın akut komplikasyonları olan veya hemoroidleri başka yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalar için düşünülebilir.

Hemoroidektomi olarak bilinen hemoroid için cerrahi, hemoroidi veya pıhtıyı küçük bir insizyonla çıkarmayı içerir. Hemoroidektomi tedavisi genellikle ayakta tedavi prosedürüdür ve iki ile üç haftalık bir iyileşme sürecini içerir. Hemoroid cerrahisi korkutucu görünebilir, ancak diğer tüm tedavi yöntemleri başarısız olduğunda doktorların önerdiği nispeten daha küçük bir prosedürdür.

Hemoroid Geliştirme Riskleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 20 milyon insan, hemoroiden muzdariptir. (ABD'li yetişkinlerin yüzde 12,8'i).

2004 yılında, Ulusal Sağlık Enstitüleri hemoroid tanısının Birleşik Devletler'de 3.2 milyon ayakta bakım ziyareti, 306.000 hastahaneye yatan hasta ve 2 milyon reçeteli hasta olduğunu belirtmiştir.

Hemoroid 45-65 yaşları arasındaki insanlarda daha yaygındır . Hemoroidin 20 yaşından küçüklerde gelişmesi olağandışıdır.

Hemoroid gelişmesi riski, beyaz yetişkinlerde siyah yetişkinlere göre daha yüksektir, kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir ve gebe kadınlar için risk daha yüksektir.

Hemeroid de Tedbirli Olunması Gereken Durumlar

Yaygın bir endişe, hemoroidin kolorektal kanser riskini artırmasıdır, ancak bu doğru değildir. İki koşul benzer belirtilere neden olabilir. Bu yüzden hemoroidiniz varsa doktora danışmanız önemlidir. Bir hemoroid tamamen iyileşmiş olsa bile, rektal kanamanın diğer nedenlerini ayrıştırmak için kolonoskopi yapılabilir.

Amerikan Kolon ve Rektal Cerrahlar Derneği'ne (ASCRS) göre, 50 yaş ve üzerindeki her kişi kolorektal kanser taraması için kolonoskopi yaptırmalıdır. (19)

Hemoroid Hakkında Nihai Düşünceler

Hemoroid, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen çok yaygın bir anorektal durumdur. Büyümüş hemoroid sıklıkla kaşıntı, mukus akıntısı veya kanama gibi semptomlarla ilişkilidir. Kanama, sert dışkı hemoroidlerdeki kan damarlarının ince duvarlarına zarar verdiği zamanlarda olur.

Hemoroid tedavisinde kabızlığın önlenmesi birincil anahtardır. Tuvaleti kullanırken gergin olmamanız, uzun süre beklememeniz ve işiniz bittiğinde iyice temizlemeniz önemlidir. Kabızlığı hafifleten gıdalar ve bitkisel takviyeler hemoroid semptomlarını hafifletebilir.

Yüksek lifli bir diyet ve bol miktarda sıvı almak hemoroidden kurtulmak için yapabileceğiniz en yararlı beslenme değişiklikleridir. Tıbbi olmayan tedaviler işe yaramazsa, hemoroidi tedavi etmek için yapılabilecek nispeten ağrısız prosedürler vardır. İlerlemiş durumlarda, hemoroidektomi denilen ayaktan ameliyatı gerekebilir.