Hem yolcular, hem seyahat acenteleri mağdur…



SEYAHAT ACENTELERİ: “KAOS YAŞANIYOR”… YENİDÜZEN, alınan karar sonrasında seyahat acenteleri ile görüştü. Sektörde ciddi kaos yaşandığını, yolculardan onlarca telefon aldıklarını söyleyen acenteler, ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

“İKİ KATINA ULUŞAN FİYAT FARKI”… Birçok seyahat acentesi, daha önceden aldıkları tatil rezervasyonlarının uçak biletlerini iptal ederek, daha yüksek fiyata olsa dahi farklı havayollarına yönelmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yolcuların neredeyse iki katına ulaşan fiyat farkı ile yüzleştiğini söyleyen tur operatörleri, aynı şirketin farklı uçuşlarına kaydırılanlar kişilerin de bu kez saat değişikliği nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını aktardı.

ARŞAN: “YA FARKLI UÇUŞA AKTARMA YA DA PARA İADESİ YAPILACAK”… Öte yandan YENİDÜZEN’e bilgi veren Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, 25 Nisan sonrasında İstanbul’a gitmek için öğle uçuşunda bilet alan yolcuların hiçbir fiyat farkı alınmadan, otomatik olarak aynı günün sabah veya akşam uçuşlarına dağıtıldığını ifade etti, aktarılan uçuşları tercih etmeyenlere de para iadesini alabileceğini kaydetti.

Ayşe GÜLER

Atlasglobal Havayolları’nın 25 Nisan’dan itibaren İstanbul, İzmir ve Adana’dan Ercan’a gerçekleştirdiği uçuşlarda değişikliğe giderek, uçuş azaltma kararı alması sektörde endişe yarattı, bazı yolcular mağduriyet yaşadı.

Yeni düzenlemenin duyurulmasının ardından Atlasglobal’dan aylar önce bilet alan yüzlerce yolcu, ya aynı şirketin farklı uçuşlarına aktarılma ya da para iadesi seçenekleriyle karşı karşıya kaldı.

Yapılan çalışma; yalnızca yolcular arasında değil, tur operatörleri arasında da mağduriyet yarattı.

Birçok seyahat acentesi, daha önceden aldıkları tatil rezervasyonlarının uçak biletlerini iptal ederek, daha yüksek fiyata olsa dahi farklı havayollarına yönelmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Söz konusu durum nedeniyle yolcuların neredeyse iki katına ulaşan fiyat farkı ile yüzleştiğini söyleyen seyahat acenteleri, aynı şirketin farklı uçuşlarına kaydırılan kişilerin de saat değişikliği nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını aktardı.

Öte yandan YENİDÜZEN’e bilgi veren Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ise uçak seferlerinde yapılan değişiklikle ilgili otomatik SMS gönderildiğini, yeni seferlerle ilgili bilgi verildiğini aktardı, önceki gün itibariyle çağrı merkezlerine çok yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Arşan, herhangi bir sorun olması halinde ise yolcuların çağrı merkezi ile iletişime geçerek ya para iadesi ya da farklı uçuşlara aktarılmasıyla ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

Seyahat acenteleri dertli: Kaos yaşanıyor

YENİDÜZEN, alınan karar sonrasında seyahat acenteleri görüştü.

Doktor kontrolü ya da çeşitli organizasyonlara katılmak için önceden bilet alan birçok yolcunun kararın duyurulmasının ardından endişe içerisine girdiğini söyledi.

Önceki günden beridir telefonlarının susmadığını dile getiren seyahat acenteleri, kaos yaşandığını belirtti.

Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan:

“Yolcular ya farklı uçuşlara aktarılacak, ya da para iadesi yapılacak”

Atlasglobal Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Kıbrıs’ın kuzeyine olan uçuşları durdurmadıklarını, uçak seferleriyle ilgili yeni düzenlemenin; her sezon talep ve arza göre yapılan güncelleme olduğunu belirtti.

Arşan, daha önce günde 3’e çıkartılan İstanbul-Ercan seferlerinin belirli taleplerden dolayı günde 2’ye indirildiğini kaydederek, uçuşların sabah ve akşam yapılacağını, öğle saatlerinde yapılan uçuşların iptal edildiğini söyledi.

25 Nisan sonrasında İstanbul’a gitmek için öğle uçuşunda bilet alan yolcuların hiçbir fiyat farkı alınmadan, otomatik olarak aynı günün sabah veya akşam uçuşlarına dağıtıldığını ifade eden Arşan, aktarılan uçuşları tercih etmeyenlere de para iadesini alabileceğini kaydetti.

Arşan, aynı gün içerisinde farklı saatlere aktarılan uçuşların yolcular tarafından beğenilmemesi halinde ise 7 gün öncesi veya sonrasına kadar uçuşları değiştirebilme imkanı sunduklarını da belirtti.

“Çağrı merkezlerine çok yoğun bir talep var”

Uçak seferlerinde yapılan değişiklikle ilgili otomatik SMS gönderildiğini, yeni seferlerle ilgili bilgi verildiğini aktaran Arşan, önceki gün itibariyle çağrı merkezlerine çok yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Arşan, herhangi bir sorun olması halinde ise yolcuların çağrı merkezi ile iletişime geçerek ya para iadesi ya da farklı uçuşlara aktarılmasıyla ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

“Yolcuların mağdur olma durumu yok” diyen Arşan, “Bu değişiklik, tüm havayollarının yaptığı tarifesel bir değişikliktir. Hattı kapatıp, hattan çıkmıyoruz. Uçuşlara düzenleme getirildi.” şeklinde konuştu.

“Biz ne İzmir, ne Adana ne de İstanbul hattını kapattık”

Arşan, daha önce haftada 7’şer kez yapılan Adana-Ercan seferlerinin haftada 3’e, İzmir uçuşlarının ise haftada 4’e düşürüldüğünü, uçak saatlerinde değişikliğe gidildiğini kaydetti.

“Aslında biz ne İzmir, ne Adana ne de İstanbul hattını kapattık” diyen Arşan, “Birden uçuşların durdurulduğu ortaya atıldı. Hiçbir havayolu şirketinden teyit ve açıklama alınmadan bu haberlerin çıkması bizi rahatsız etti” şeklinde konuştu.

Arşan, uçuş saatlerinde yalnızca İzmir sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını, öğlen olan uçuşların geceye alındığını aktardı





SEYAHAT ACENTELERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Renk Turizm Direktörü Öcen Bökeyhan:

“Kaos yaşanıyor… İnsanları neden güvence altına almadılar?”

Renk Turizm Direktörü Öcen Bökeyhan, Atlasglobal Havayolları’nın tarifelerinde yaptığı değişikliğin kaosa neden olduğunu söyledi, yeni düzenlemenin duyurulmasının ardından telefonlarının susmadığını aktardı.

Bökeyhan, dün 40 bugün de 8 kişinin acenteye ulaştığını belirten Bökeyhan, “Bu durum, hafife alınacak bir konu değildir. İnsanlar gerçekten mağduriyet yaşıyor.” dedi.

Özellikle İzmir ve Adana’ya gitmek için 1-2 ay önceden bilet alan kişilerin hem fiyat farkı hem de uçuş saatleriyle ilgili sıkıntı yaşadığını anlatan Bökeyhan, şöyle devam etti: “Örneğin, İzmir’e gitmek için 1-2 ay önceden 120 ya da 150 TL’ye bilet alan insanlar var. Atlasglobal, bu kişilere parasını iade etti ya da dönüş tarihlerinden 2 gün sonraya aktarmak istedi. Doğal olarak insanlar paralarını aldı, ancak farklı bir havayolundan dönüş tarihine bu kez iki katı fiyatına uçak bileti kesmek zorunda kaldı.” dedi.

“Doktor kontrolü olanlar, organizasyonlara katılacak olanlar vardı…”

Benzer sorunları kısa süre önce Antalya, Gaziantep ve Hatay uçuşlarında yaşadıklarını ifade eden Bökeyhan, şu anda İzmir ve Adana uçuşlarında sorun yaşandığını, İstanbul uçuşlarına yönelik pek fazla şikayetin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Bökeyhan, önceden bilet alan kişiler arasında doktor kontrolü olan ya da çeşitli organizasyonlara katılmak için isimler olduğunu söyledi.

Bökeyhan, “İnsanları güvence altına alma yok muydu? Biz muhatap olduk. Hepsi, gayet sinirli, gergin…” şeklinde konuştu.

Yeni uçuş saatleriyle ilgili de bilgi paylaşan Bökeyhan, şöyle konuştu: Eskiden İzmir’de akşam gidiş saat 16.00 idi, saat 23.00’e alındı. Geri dönüş saati ise 14.00’ten 05.15’e alındı.

Adana’ya ise öğlen saat 12.15 olan gidiş, saat 23.45’e alındı. Dönüşler ise sabah saat 06.00’den saat 13.30’a çekildi.

Side Turizm Direktörü Halil Tahiroğlu:

“Aktarılan uçuşlarda fiyat farkı oldu, insanlar daha fazla ücret ödedi”

Side Turizm Direktörü Halil Tahiroğlu, sefer sayılarının azaltılmasının uçak bileti fiyatlarına yansıyacağını belirtti, daha önce 500 TL’ye olan gidiş-dönüş uçak bileti fiyatlarının 600 TL’yi geçeceğini dile getirdi.

Dün ve bugün birçok kişinin kendilerine ulaştığını, mağdur olmamaları için de uçuşlarını THY’ye aktardıklarını ifade eden Tahiroğlu, bu durumun da bilet fiyatları arasında fiyat farkına neden olduğunu belirtti.

Tahiroğlu, birçok vatandaşın ‘daha konforlu’ olduğu gerekçesiyle Atasglobal’ı tercih ettiğini ancak yapılan değişikle daha fazla ücret ödemek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

Sayar Turizm Operasyon Sorumlusu Salahi Şeneyler:

“Kaos yaşanıyor… Hem yolcular hem de acenteler mağdur”

Sayar Turizm Operasyon Sorumlusu Salahi Şeneyler ise Atlasglobal Havayolları’nın uçak seferlerinde azaltmaya gitmesi nedeniyle hem yolcu hem de seyahat acentelerinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Şeneyler, daha önceden yapılan tur rezervasyonlarının olduğunu, hepsinin iptal olduğunu söyledi.

Farklı havayolu şirketlerine yönelmek zorunda kaldıklarını, bu durumun da hem saat değişikliği hem de fiyat farkına neden olduğunu aktaran Şeneyler, ortada çok ciddi bir kaos ortamı olduğunu dile getirdi.

Şeneyler, yolcuların sürekli kendilerine ulaşarak, uçuşlarıyla ilgili bilgi almaya çalıştığını ifade ederek,

çözüm yolu bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yaşanan durum nedeniyle daha önce 175 TL’ye aldığı uçak biletini farklı havayolu şirketinden kesmeye çalışan bir yolcunun ‘tek gidiş’ olmak üzere şu anda 390 TL’ye ödemek zorunda kaldığını da anlatan Şeneyler, Atlasglobal’ın aradaki fiyat farkını ödemeyi kabul etmediğini, müşterilere ya para iadesi yaptığını ya da bir gün önce ya da bir gün sonraya uçuşu aktardığını söyledi.