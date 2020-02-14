Hazaver’den Yeni Single

Kıbrıslı Türk şarkıcı Hazaver Sevgililer Gününe özel yeni bir single ile takipçilerine sürpriz yaptı. "Daha Önceden" isimli şarkı tüm dijital platformlarda yayına girdi.

İstanbul’da çekilen klip Hazaver’in YouTube kanalından yayınlandı. Söz ve müziği Hazaver’e ait olan şarkının klip yönetmeni koltuğunda Sadık Hazırcı oturuyor. Hazaver yeni imajı ve müzik tarzıyla dikkat çekiyor.